Как спасти пересоленный фарш: действенный лайхак от хозяек

Если вы немного переборщили с солью в фарше для котлет, не беспокойтесь. Можно исправить ситуацию с помощью нескольких простых советов от ТСН.

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Итак, если фарш пересолен, не выбрасывайте его. Просто добавьте еще немного мяса, измельчите его в блендере или мясорубке, а затем перемешайте с готовым фаршем.

Также можно добавить в фарш кабачки или картофель. Натрите овощи, отцедите излишнюю влагу и перемешайте с мясом. Это не только поможет сбалансировать уровень соли, но и сделает котлеты более нежными и сочными.

Повара рекомендуют использовать белый хлеб, замоченный в молоке, для удаления излишней соли из фарша. Котлеты получатся вкусными, нежными и сочными.

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Если не хотите использовать хлеб и молоко, попробуйте прибавить манку или рис. Они впитают избыток соли, и вы сможете приготовить вкусные мясные шарики.

Мультиварка или пароварка также помогут исправить пересоленный фарш. Просто готовьте котлеты на пару, и они получатся вкусные, а соль исчезнет.

Еще один способ – вымыть пересоленный фарш в сите под кипяченой водой. Но следует помнить, что вместе с солью может вымыться часть других приправ, поэтому следует быть осторожным при использовании этого метода.

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Напомним, мы уже писали, как быстро разморозить мясной фарш.