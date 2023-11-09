Как спасти переваренные макароны: совет от профессиональных поваров

Чтобы не выбрасывать переваренные макароны, следует попытаться исправить ситуацию, обжарив их. Лайфхаком поделились опытные кулинары.

Видео дня

Об этом рассказало издание Shuba. С помощью оливкового масла, являющегося неотъемлемым ингредиентом итальянской кухни, можно спасти это блюдо.

Читайте также: Как сварить гречку за 3 минуты

Процесс спасения макарон достаточно прост: нагреть оливковое масло в сковороде и добавить переваренные макароны. Обжаривать их на среднем огне несколько минут, пока они не затвердеют. Весь процесс займет менее 10 минут.

Когда края макарон легко подрумяниваются, можно добавить любимый соус.

"Хотя текстура может быть не такой, как у правильно приготовленных макарон, но этот способ поможет спасти блюдо и сократить пищевые отходы", – отметили в статье.

Напомним, ранее мы писали о том, как приготовить вкусные и сочные макароны в считанные минуты.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!