Как спасти помидоры от сильной жары: огородники поделились действенным методом

Жара может уничтожить томаты даже в ухоженных теплицах. Кажется, сделано все: полив, подкормки, проветривание — но листья обгорают, цветки и завязи осыпаются. Что делать?

Самый эффективный прием – это утреннее увлажнение дорожек и стен в теплице. Около шести часов утра проливают не сами растения, а пространство вокруг. При испарении вода охлаждает воздух, и температура в теплице снижается по меньшей мере на несколько градусов. Вместо губительных +37 °C становится +34 °C, а пыльца сохраняет способность к опылению. Об этом пишет noviydoctor.

Чтобы удержать комфортную температуру ночью, у растений ставят ведра с водой. Важно, чтобы вода была теплой – не ниже +20 °C. Все эти действия следует проводить до восхода солнца, поскольку после восьми часов эффективность резко падает.

Еще один способ – создать защиту от перегрева с помощью "живого экрана". С южной стороны теплицы развешивают влажную ткань (например, простыню или мешковину) и периодически ее увлажняют. Такой барьер значительно снижает перегрев растений. А вечером, после 19:00, листья рекомендуют опрыскивать настоем древесной золы (1 стакан на 10 литров воды). Это источник калия и микроэлементов, который помогает растениям удержать завязи и снижает уровень стресса.

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В критических случаях используют специальную экстренную смесь: в ведре воды растворяют чайную ложку борной кислоты, столовую ложку мочевины и две столовые ложки золы. Этим раствором опрыскивают не только листья, но и почву под кустами, рано утром или поздно вечером. Уже на следующий день можно заметить результат — завязи снова зеленеют, а осыпание прекращается.

Огородники отмечают: важно соблюдать четкий режим. В дни с умеренным зноем до +34 °C хватит только утреннего увлажнения. При температуре до +37 °C добавляют тканевые экраны и зольные отделки. Когда жара превышает +37 °C, к схеме подключают экстренную смесь. Все действия лучше чередовать, чтобы не перегружать растения.

Раньше мы рассказывали, какие растения нельзя сажать вблизи помидоров.

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