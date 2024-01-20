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Как спасти порванные капроны: действенный дайфхак от модниц

Цихоцкая Мария

Как спасти порванные капроны: действенный дайфхак от модниц

Тонкие колготки – незаменимый элемент гардероба для праздничных и официальных мероприятий. Однако они часто бывают достаточно хрупкими и могут порваться даже от незначительного трения. Чтобы избежать этого, важно соблюдать некоторые правила.

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Средство от дыр

Если на колготках все же появилась дыра, не стоит отчаиваться. Существует несколько простых способов предотвратить ее дальнейшее разрастание. Об этом пишет ТСН.

  • Прозрачный лак для ногтей. Это самый популярный и эффективный способ. Просто нанесите лак на дырочку и оставьте до полного высыхания.
  • Канцелярский клей. Клей также подойдет для того, чтобы остановить рвущиеся колготки. Нанесите его на дырочку тонким слоем и оставьте до высыхания.
  • Мыло. Мокрой частью мыла для рук смажьте дырочку и оставьте до высыхания.
  • Лак для волос. Лак для волос можно использовать для того, чтобы закрепить волокна колготок. Просто нанесите его на дырочку и оставьте до высыхания.

Напомним, мы уже писали, как стирать капроны.

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