Как спасти порванные капроны: действенный дайфхак от модниц
Тонкие колготки – незаменимый элемент гардероба для праздничных и официальных мероприятий. Однако они часто бывают достаточно хрупкими и могут порваться даже от незначительного трения. Чтобы избежать этого, важно соблюдать некоторые правила.
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Средство от дыр
Если на колготках все же появилась дыра, не стоит отчаиваться. Существует несколько простых способов предотвратить ее дальнейшее разрастание. Об этом пишет ТСН.
- Прозрачный лак для ногтей. Это самый популярный и эффективный способ. Просто нанесите лак на дырочку и оставьте до полного высыхания.
- Канцелярский клей. Клей также подойдет для того, чтобы остановить рвущиеся колготки. Нанесите его на дырочку тонким слоем и оставьте до высыхания.
- Мыло. Мокрой частью мыла для рук смажьте дырочку и оставьте до высыхания.
- Лак для волос. Лак для волос можно использовать для того, чтобы закрепить волокна колготок. Просто нанесите его на дырочку и оставьте до высыхания.
Напомним, мы уже писали, как стирать капроны.
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