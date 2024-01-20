Как спасти порванные капроны: действенный дайфхак от модниц

Тонкие колготки – незаменимый элемент гардероба для праздничных и официальных мероприятий. Однако они часто бывают достаточно хрупкими и могут порваться даже от незначительного трения. Чтобы избежать этого, важно соблюдать некоторые правила.

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Средство от дыр

Если на колготках все же появилась дыра, не стоит отчаиваться. Существует несколько простых способов предотвратить ее дальнейшее разрастание. Об этом пишет ТСН.

Прозрачный лак для ногтей. Это самый популярный и эффективный способ. Просто нанесите лак на дырочку и оставьте до полного высыхания.

Канцелярский клей. Клей также подойдет для того, чтобы остановить рвущиеся колготки. Нанесите его на дырочку тонким слоем и оставьте до высыхания.

Мыло. Мокрой частью мыла для рук смажьте дырочку и оставьте до высыхания.

Лак для волос. Лак для волос можно использовать для того, чтобы закрепить волокна колготок. Просто нанесите его на дырочку и оставьте до высыхания.

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