Как спасти рассаду с помощью самодельного средства из крапивы

Для получения щедрого урожая экологически чистых овощей важно правильно ухаживать за рассадой, а именно – подкармливать ее. Опытные огородники поделились рецептом секретной подкормки из трех трав, которая поможет вырастить крепкую и здоровую рассаду.

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Подкормка из трех трав – это простой и эффективный способ вырастить здоровую и крепкую рассаду, которая даст вам щедрый урожай экологически чистых овощей. Об этом пишет ТСН.

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Ингредиенты:

Крапива – 2 части

Чистотел – 1 часть

Одуванчик – 1 часть

Приготовление:

Вскипятите воду. Засыпьте в кипяток сухие травы. Дайте настояться 1-2 часа. Разбавьте отвар чистой водой комнатной температуры в пропорции 1:5.

Применение:

Поливайте рассаду этой подкормкой раз в неделю.

Польза для рассады:

Крапива: содержит азот, фосфор, калий, необходимые для роста и развития рассады, укрепления корневой системы.

содержит азот, фосфор, калий, необходимые для роста и развития рассады, укрепления корневой системы. Чистотел: богат йодом, который способствует росту и развитию рассады, повышает урожайность.

богат йодом, который способствует росту и развитию рассады, повышает урожайность. Одуванчик: содержит минеральные вещества, которые укрепляют иммунитет рассады, делают его устойчивым к перепадам температур, болезням и вредителям.

Достоинства:

Экологически чистое

Не содержит химических составляющих

Безопасное и полезное для здоровья

Помните:

Для приготовления подкормки используйте сухие травы.

Не переборщите с количеством подкормок.

Регулярно поливайте рассаду чистой водой.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

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