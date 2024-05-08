Как справиться с жирными пятнами на полу: неожиданный, но действенный лайфхак

Вы протерли поверхность с помощью бумажного полотенца, однако она все еще липкая, а следы жира остались на том же месте? Борьба с подобными пятнами может быть непростой задачей.

Быстрая реакция не всегда гарантирует, что жир не проникнет в пол, оставляя после себя следы, которые трудно удалить. Команда UAportal подготовила для вас действенный бабушкин способ, который поможет в решении этой проблемы.

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Перед тем, как применить этот лайфхак, важно тщательно очистить пол от жира, на сколько это возможно. Для этого можно использовать бумажное полотенце или ненужную ткань.

Чем лучше вы избавитесь от масла, тем меньше риска, что поверхность останется скользкой. Когда вы убрали весь возможный жир, пора перейти к следующему этапу - использованию песка. В случае, если песок отсутствует, его можно заменить картофельным крахмалом. Просто "втирайте" его в загрязненный участок. В конце промойте пол теплой водой с добавлением уксуса или средства для мытья посуды.

Химические средства для мытья полов могут быть вредными для здоровья и окружающей среды. Поэтому мы рассказывали о ряде эффективных и экологичных альтернатив, которые можно приготовить дома из простых ингредиентов.

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