Как 'стереть' с лица признаки усталости: 4 действенных лайфхака

Стрессовые ситуации могут сказаться на нашем внешнем виде, в частности, привести к уставшему виду лица. Чтобы освежить лицо и скрыть признаки усталости, можно воспользоваться некоторыми советами визажистов.

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Об этом пишет Ukr.media.

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Как освежить кожу:

Выбирайте тональный крем с теплым подтоном. Холодные или розовые оттенки тональных кремов могут подчеркнуть усталость и сделать лицо тусклым.

Наносите тональный крем на шею и декольте. Это поможет избежать контраста между цветом лица и шеи.

Румянец наносите на скулы, растушевывая его вверх к вискам и в сторону ушей. Так макияж будет смотреться более естественно.

Не наносите румянец ниже крыла носа. Это визуально потянет область носогубки вниз и прибавит возрасту.

Увлажняйте губы бальзамом или блеском. Это поможет сделать их более сияющими.

Расчешите брови вверх по диагонали. Это придаст лицу выразительность.

Подкручивайте ресницы керлером и наносите тушь. Это откроет глаза и сделает взгляд более свежим.

В общем, быстрый макияж, освежающий лицо, должен быть выполнен в естественных тонах и с использованием направленных вверх линий.

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