Как стирать черные джинсы, чтобы сохраняли яркий цвет: лайфхак от хозяек

Черные джинсы – это универсальный и модный тренд, который может превратить ваш образ и придать ему элегантность и стиль. Однако у них есть свои особенности ухода, которые важно учитывать, чтобы сохранить насыщенный цвет и качество ткани.

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Портал "Советы домохозяйки" делится полезными методами ухода за черной одеждой из джинсовой ткани, чтобы она оставалась стильной и красивой длительное время. Рассмотрим их поподробнее.

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Как сохранить цвет во время стирки – советы

Избегайте интенсивной чистки щеткой. Одна из самых распространенных ошибок при уходе за черными джинсами – применение жесткой щетки для удаления грязи. Однако сильное давление может оставить светлые следы на ткани, что испортит внешний вид вещи. Лучше использовать специальные пятновыводители, предназначенные именно для черных тканей. Первая стирка вручную. Для сохранения насыщенности цвета рекомендуется сделать первую стирку вручную. Замочите в холодной воде с добавлением уксуса и соли. Уксус поможет закрепить цвет, а соль – предотвратить выцветание. Затем тщательно промойте в чистой воде и дайте высохнуть. Применяйте спецсредства. Черные джинсы подвержены потере цвета из-за особенностей окраски. Поэтому для стирки следует выбирать специальные средства, рекомендованные для черных тканей. Они помогут сохранить цвет даже после многократных стирок.

Если вы не уверены, какой режим выбрать, выбирайте деликатный – с малыми оборотами барабана. А если время позволяет, лучше вообще удержаться от отжима.

Напомним, мы уже писали, как очистить джинсы, чтобы они не сели и не потеряли цвет.

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