Как стирать черные джинсы, чтобы сохраняли яркий цвет: лайфхак от хозяек
Черные джинсы – это универсальный и модный тренд, который может превратить ваш образ и придать ему элегантность и стиль. Однако у них есть свои особенности ухода, которые важно учитывать, чтобы сохранить насыщенный цвет и качество ткани.
Портал "Советы домохозяйки" делится полезными методами ухода за черной одеждой из джинсовой ткани, чтобы она оставалась стильной и красивой длительное время. Рассмотрим их поподробнее.
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Как сохранить цвет во время стирки – советы
- Избегайте интенсивной чистки щеткой. Одна из самых распространенных ошибок при уходе за черными джинсами – применение жесткой щетки для удаления грязи. Однако сильное давление может оставить светлые следы на ткани, что испортит внешний вид вещи. Лучше использовать специальные пятновыводители, предназначенные именно для черных тканей.
- Первая стирка вручную. Для сохранения насыщенности цвета рекомендуется сделать первую стирку вручную. Замочите в холодной воде с добавлением уксуса и соли. Уксус поможет закрепить цвет, а соль – предотвратить выцветание. Затем тщательно промойте в чистой воде и дайте высохнуть.
- Применяйте спецсредства. Черные джинсы подвержены потере цвета из-за особенностей окраски. Поэтому для стирки следует выбирать специальные средства, рекомендованные для черных тканей. Они помогут сохранить цвет даже после многократных стирок.
Если вы не уверены, какой режим выбрать, выбирайте деликатный – с малыми оборотами барабана. А если время позволяет, лучше вообще удержаться от отжима.
Напомним, мы уже писали, как очистить джинсы, чтобы они не сели и не потеряли цвет.
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