Как стирать флисовые вещи, чтобы не испортить: советы хозяек
Флисовые вещи – это удобная и теплая одежда, которая идеально подходит для холодной погоды. Однако, чтобы они долго сохраняли свой внешний вид и не теряли свойства, важно правильно за ними ухаживать.
Об этом пишет Telegraf.
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Вот несколько советов, как стирать флисовые вещи:
- Выворачивайте вещи наизнанку перед стиркой. Это поможет предотвратить образование колтунцев.
- Стирать флисовые вещи можно как вручную, так и в стиральной машине.
- Если вы решили стирать флисовые вещи вручную, используйте мягкое моющее средство, не содержащее отбеливателей и других агрессивных компонентов.
- Температура воды для стирки флиса не должна превышать 40 градусов.
- Замачивайте флисовые вещи перед стиркой на 30-60 минут. Это поможет удалить загрязнение и смягчить ткань.
- Если вы стираете флисовые вещи в стиральной машине, выбирайте режим деликатной стирки.
- Отжим флисовых вещей следует проводить на низких оборотах.
- Сушить флисовые вещи нужно в горизонтальном положении во избежание образования колтунов.
Напомним, мы уже писали, как приготовить эффективное и бюджетное средство для стирки.
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