Как стирать зимние куртки, чтобы не сбивался пух и не было разводов на ткани

Зимой пуховик становится незаменимой одеждой. Но рано или поздно его нужно чистить и стирать.

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Как постирать пуховик, чтобы пух не сбился, а на ткани не осталось разводов от стирального средства, сообщили эксперты clutter.com.

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Как правильно стирать пуховик

Отмечается, что в первую очередь необходимо просмотреть инструкции на этикетке по уходу за одеждой. Там содержится вся необходимая информация, например, можно стирать ваш пуховик в стиральной машине, какой цикл стирки и температура воды, специальные указания по конкретным моющим средствам и как правильно его сушить.

Если ваша верхняя одежда подходит для машинной стирки, предварительно обработайте пятна моющим средством или пятновыводителем. Попытайтесь потереть пятна, прежде чем бросить пуховик в стиральную машину.

Застегните все пуговицы и молнии. Проверьте карманы, все лишнее извлеките. Металлические зубцы на молниях могут повредить другую одежду в стиральной машине. Это также помогает вашему пуховику сохранять форму, когда он опрокидывается в машине.

Перед стиркой добавьте в барабан машинки теннисные мячики.

Если куртка имеет наполнитель из синтетического полиэстера, добавьте в машину соответствующее количество деликатного стирального средства. Если у вас есть пуховик, используйте специальное моющее средство для пуха или специальный стиральный порошок.

Если ваша куртка маленькая, положите рядом с ней одно или два чистых полотенца, чтобы барабан стиральной машины не трясло.

Выберите на стиральной машине деликатную или шерстяную одежду и постирайте в холодной воде. Сильное перемешивание или отжим может привести к повреждению наполнителя куртки, а горячая вода может испортить внешний материал. Если ваша машина имеет опцию дополнительного полоскания в конце цикла стирки, выберите ее. Это гарантирует отсутствие остатков мыла или моющего средства в куртке и на ней.

Как сушить пуховик

Извлеките куртку из стиральной машины и встряхните. Повесьте куртку на плечики и вывесите на воздух. Проверяйте свою куртку каждые несколько часов и разглаживайте любой ком в наполнителе, который образуется во время высыхания. Когда куртка полностью высохнет, ее можно одевать. Не подвергайте куртку перегреву, поскольку это может расплавить материал.

Как распушить пуховую куртку после стирки

Если ваша пуховая куртка потеряла часть пуха после стирки и сушки на воздухе, поместите ее в сушильную машину в режиме сушки на воздухе (без тепла) на пять минут вместе с теннисными мячами. Они растрогают наполнитель вашей куртки и восстановят ее пушистость.

Попытайтесь воспользоваться феном в режиме "без тепла". Воздух расшевелит пух и разгладит его внутри.

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