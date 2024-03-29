Как сушить вещи, чтобы не выцветали: советы хозяек
Сушка белья на свежем воздухе имеет много плюсов: экономит электроэнергию, предотвращает плесень и придает одежде приятный аромат.
Однако темные вещи под влиянием ультрафиолета теряют цвет. Предотвратить это можно без специальных средств. Об этом пишет Телеграф.
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Выворачивайте одежду наизнанку
Это самый простой и эффективный способ. Так выцветет внутренняя часть, которая не столь заметна.
Сушите в тени
Одежда будет меньше выгорать, если ее сушить не под прямыми солнечными лучами, а в тени.
Используйте веревки с прищепками
Не вешайте темную одежду на сушилки с металлическими прутьями, они могут нагреваться на солнце и ускорять выцветание.
Не сушите белье слишком долго
После того, как одежда высохнет, снимите ее с веревки. Чем дольше он будет находиться на солнце, тем больше шансов, что выцветет.
Добавьте немного уксуса в стирку
Уксус помогает сохранить цвет ткани. Добавьте 1-2 столовых ложки уксуса в стиральную машину во время стирки темной одежды.
Используйте специальные средства
Есть специальные гели и кондиционеры для стирки темных вещей. Они содержат УФ-фильтры, защищающие ткань от выцветания.
Храните темную одежду правильно
Храните темную одежду в темном прохладном месте вдали от прямых солнечных лучей.
Напомним, мы уже писали, как высушить одежду зимой.
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