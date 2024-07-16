Как сузить круглое лицо с помощью макияжа: советы визажистов

Мечтаете о более четком и утонченном лице? Не обязательно идти к косметологу или часами тренироваться перед зеркалом! Благодаря технике контурирования вы сможете зрительно скорректировать черты лица и подчеркнуть его красоту. Об этом пишет Oboz.

Визажисты делятся простыми советами, которые помогут вам сделать лицо похуже с помощью макияжа:

Увлажнение – основа безупречного макияжа

Перед нанесением любых косметических средств важно увлажнить кожу. Это создаст основу для сияющего и ровного тона лица. Используйте увлажняющий крем, соответствующий вашему типу кожи. Если у вас расширены поры, можно дополнительно нанести праймер.

Подбор тонального крема:

Ваш тон должен быть максимально близок к естественному цвету кожи.

Слишком темный тональный крем подчеркнет округлость лица, а светлый может сделать вас бледным.

Наносите тональный крем начиная с центра лица, растушевывая его до периферии. Не забудьте о переходе к шее и ушам.

Контурирование: игра света и тени

Секрет контурирования – удачный подбор оттенков. Средство для контурирования должно быть на 2-3 тона темнее вашего натурального цвета кожи. Выбирайте матовые текстуры, ведь они лучше скрывают недостатки.

Пошаговая инструкция:

Скулы: Нанесите контур под линию волос, чуть выше ушей. Проведите линию вдоль скул, опускаясь до уровня глаз. Растушуйте средство кисточкой.

Нанесите контур под линию волос, чуть выше ушей. Проведите линию вдоль скул, опускаясь до уровня глаз. Растушуйте средство кисточкой. Подбородок: Зрительно уменьшить второй подбородок поможет легкое контурирование по его овалу. Наносите средство круговыми движениями.

Зрительно уменьшить второй подбородок поможет легкое контурирование по его овалу. Наносите средство круговыми движениями. Нос Чтобы сделать нос визуально длиннее, нанесите контурную линию по его спинке. Добавьте хайлайтер на переносицу.

Чтобы сделать нос визуально длиннее, нанесите контурную линию по его спинке. Добавьте хайлайтер на переносицу. Румяна: Выбирайте матовые румяна. Избегайте светлых и чрезмерно сияющих оттенков.

Завершающие штрихи:

Зафиксируйте результат пудрой.

Нанесите немного хайлайтера на выступающие части лица: переносицу, спинку носа, подбородок, галочки над верхней губой.

Используйте тушь для ресниц, чтобы подчеркнуть глаза.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать во время снятия макияжа.

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