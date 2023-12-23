Как сварить дешевый рис, чтобы он получился рассыпчатым
Автор украинского Instagram-блога "Красивые рецепты. Юмор. Мотивация" Александр Огородников, проживающий в Швеции и работающий поваром, показал, как приготовить рассыпчатый круглозернистый рис.
В комментариях к одному из его рецептов, где блоггер рассказывал, как приготовить длиннозернистый рис, ему заявили, что такой способ не подходит для круглозернистого риса. Огородников решил опровергнуть это утверждение и снял видео с приготовлением круглозернистого риса в своем Instagram.
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Ингредиенты
- 1,5 л воды
- 2 ч. л. соли (без горки)
- 1 палочка корицы (по желанию)
- 2 лавровых листа (по желанию)
- 200 г риса
- 2 ст. л. оливкового масла
Приготовление
- В кастрюлю налить воду, добавить соль, лавровый лист и корицу. Довести до кипения.
- Засыпать рис. Перемешать. Через 2 минуты снова перемешать.
- Варить 10 минут.
- Рис процедить через сито, вынуть лавровый лист и корицу.
- Добавить оливковое масло.
Секрет рассыпчатого риса
По словам Александра Огородникова, для того чтобы круглозернистый рис получился рассыпчатым, его нужно засыпать в кипяток. Это поможет сохранить структуру риса и не позволит ему развариться.
Также, чтобы рис был более ароматным, можно добавить в воду корицу и лавровый лист.
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