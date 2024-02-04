Как сварить идеальный картофель в мундире: секрет наших бабушек

Этот универсальный овощ можно приготовить множеством способов, и одним из самых простых, но и самых вкусных является варка в мундире.

Видео дня

Попытайтесь приготовить картофель в мундире по этим советам, и вы будете приятно удивлены его вкусом и ароматом.Если у вас есть мультиварка, вы можете использовать ее для варки картофеля в мундире. Просто выложите картофель в чашу мультиварки, залейте водой, добавьте соль и установите режим "варки на пару" на 25-35 минут.

Читайте также: Идеально на обед: рецепт легкого кукурузного супа

1. Выбор картофеля

Для варки в мундире лучше всего подходит картофель с толстой кожурой, которая не разварится во время приготовления. Выбирайте средние по размеру клубни без повреждений.

2. Подготовка

Хорошо промойте картофель под проточной водой. Можно даже замочить ее на 15 минут, чтобы удалить всю грязь.

3. Варка

Положите картофель в кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения. Добавьте соль из расчета 0,5 чайной ложки на 1 литр воды.

4. Время приготовления

Важно не переварить картофель, иначе он станет мягким и невкусным. Среднее время приготовления составляет 20-25 минут, но может варьироваться в зависимости от размера и сорта картофеля. Проверьте готовность, проткнув картофель зубочисткой.

5. Охлаждение и очистка

После варки слейте горячую воду и залейте картофель холодной водой. Это поможет ему остыть и легче очиститься.

6. Подача

Картошку в мундире можно есть как самостоятельное блюдо с маслом, зеленью или сметаной. Также она отлично подходит для салатов.

Вкусные советы:

Добавить в воду лавровый лист, черный перец горошком или другие специи по вкусу.

Для более пикантного вкуса смажьте готовый картофель сливочным маслом и посыпьте рубленой зеленью.

Вместо воды можно использовать овощной или куриный бульон.

Картошку в мундире можно запечь в духовке с розмарином, тимьяном или другими травами.

Советуем также обратить внимание на рецепт рагу с баклажанами.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!