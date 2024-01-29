Как сварить картофель, чтобы он был твердым, а не рассыпчатым: полезный лайфхак
Все мы знаем, как раздражает, когда картофель разваривается и становится кашей. Особенно, когда хочешь сделать красивый салат или подать целую картошку к столу. Но есть один секретик, который поможет вам приготовить идеальный картофель.
Об этом пишет сайт NV.ua. Идеальный картофель для салатов, гарниров и других блюд и как его приготовить. Этот лайфхак также можно использовать при варке свеклы, чтобы она не теряла свой цвет.
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Что нужно:
- Картофель
- Вода
- 2 столовые ложки уксуса 9%
Что делать:
- Очистите картофель и нарежьте его так, как вам нужно.
- Положите картофель в кастрюлю и залейте холодной водой.
- Добавьте 2 столовых ложки уксуса.
- Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения.
- Варите картофель до готовности, не переваривая.
Что дает уксус:
- Уксус вступает в реакцию с крахмалом в картофеле и образует защитный слой.
- Этот слой не дает картофелю развариться.
- В результате вы получаете мягкий, но цельный картофель.
Важно:
- Не добавляйте больше 2 ложек уксуса, иначе картофель может стать кислым.
- Следите за временем варки, чтобы не переварить картофель.
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