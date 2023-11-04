Как сварить макароны всего за 1 минуту: кулинарный лайфхак

В приготовлении макарон есть простой и быстрый способ, который позволяет сэкономить время на варку. Этот лайфхак позволяет вам приготовить вкусные и сочные макароны в считанные минуты и вот как это сделать.

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Когда есть ограниченное время или острый голод, и вам нужно быстро приготовить вкусное блюдо, этот метод пригодится вам. Секрет состоит в том, чтобы замочить макароны в воде примерно на час перед варкой, пишет ukr.media.

Пока макароны замачиваются, вы можете предаться своим делам или подготовке других компонентов блюда. После 60 минут замачивания воды хорошо отцедите макароны в дуршлаг, а затем просто бросьте их в кипящую предварительно подсоленную воду. И вот основной фокус: через одну минуту они будут готовы!

Вкус приготовленных таким образом макарон ничем не будет отличаться от традиционно приготовленных. Этот метод позволяет значительно сэкономить время и упростить приготовление вкусного блюда.

Кроме того, если вы замочите макароны в холодной воде заранее, например вечером, то утром вам понадобится едва несколько секунд для их варки. Ваш завтрак будет готов мгновенно, и вы сможете уделить больше времени важным утренним делам. Используя этот простой лайфхак, вы сможете побыстрее насладиться вкусными макаронами и сэкономить время на ежедневных обязанностях.

Раньше мы писали об одном полезном лайфхаке, который поможет сократить время варки свеклы до 30 минут.

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