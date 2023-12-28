Как сварить суп с лапшой, чтобы она не превратилась в кашу: кулинарные советы

Куриный бульон с лапшой – это классическое блюдо, которое можно приготовить в любое время года. Оно питательное, ароматное и сытное.

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Чтобы лапша не разварилась, ее нужно отварить отдельно от бульона, пишет prostoway. Добавлять ее в бульон нужно в самом конце приготовления, когда он уже будет готов и горяч.

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Ингредиенты:

Курица – 1 кг

Морковь – 1 шт

Лук – 1 шт

Лавровый лист – 2 шт

Черный перец горошком – 5 шт

Соль по вкусу

Лапша - 200 г

Приготовление:

Курицу промыть, залить холодной водой и довести до кипения. Снять пену, посолить и варить на среднем огне 1-1,5 часа. Морковь и лук очистить и порезать кубиками. Добавить в бульон морковь и лук и варить еще 30 минут. Лапшу отварить в отдельной кастрюле до готовности. Готовый бульон процедить, добавить лапшу и лавровый лист. Довести до кипения и варить еще 2-3 минуты. Подавать к столу, украсив зеленью.

Советы:

Для приготовления бульона лучше использовать куриные голени или крылья.

Если вы хотите, чтобы бульон был насыщеннее, можно добавить в него корень петрушки или сельдерея.

Лапшу можно использовать любую, по своему вкусу.

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