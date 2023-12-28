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Как сварить суп с лапшой, чтобы она не превратилась в кашу: кулинарные советы

Игорь Романько

Как правильно варить суп с лапшой, чтобы она не разварилась

Куриный бульон с лапшой – это классическое блюдо, которое можно приготовить в любое время года. Оно питательное, ароматное и сытное.

Чтобы лапша не разварилась, ее нужно отварить отдельно от бульона, пишет prostoway. Добавлять ее в бульон нужно в самом конце приготовления, когда он уже будет готов и горяч.

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Ингредиенты:

  • Курица – 1 кг
  • Морковь – 1 шт
  • Лук – 1 шт
  • Лавровый лист – 2 шт
  • Черный перец горошком – 5 шт
  • Соль по вкусу
  • Лапша - 200 г

Приготовление:

  1. Курицу промыть, залить холодной водой и довести до кипения.
  2. Снять пену, посолить и варить на среднем огне 1-1,5 часа.
  3. Морковь и лук очистить и порезать кубиками.
  4. Добавить в бульон морковь и лук и варить еще 30 минут.
  5. Лапшу отварить в отдельной кастрюле до готовности.
  6. Готовый бульон процедить, добавить лапшу и лавровый лист.
  7. Довести до кипения и варить еще 2-3 минуты.
  8. Подавать к столу, украсив зеленью.

Советы:

  • Для приготовления бульона лучше использовать куриные голени или крылья.
  • Если вы хотите, чтобы бульон был насыщеннее, можно добавить в него корень петрушки или сельдерея.
  • Лапшу можно использовать любую, по своему вкусу.

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