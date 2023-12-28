Как сварить суп с лапшой, чтобы она не превратилась в кашу: кулинарные советы
Куриный бульон с лапшой – это классическое блюдо, которое можно приготовить в любое время года. Оно питательное, ароматное и сытное.
Чтобы лапша не разварилась, ее нужно отварить отдельно от бульона, пишет prostoway. Добавлять ее в бульон нужно в самом конце приготовления, когда он уже будет готов и горяч.
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Ингредиенты:
- Курица – 1 кг
- Морковь – 1 шт
- Лук – 1 шт
- Лавровый лист – 2 шт
- Черный перец горошком – 5 шт
- Соль по вкусу
- Лапша - 200 г
Приготовление:
- Курицу промыть, залить холодной водой и довести до кипения.
- Снять пену, посолить и варить на среднем огне 1-1,5 часа.
- Морковь и лук очистить и порезать кубиками.
- Добавить в бульон морковь и лук и варить еще 30 минут.
- Лапшу отварить в отдельной кастрюле до готовности.
- Готовый бульон процедить, добавить лапшу и лавровый лист.
- Довести до кипения и варить еще 2-3 минуты.
- Подавать к столу, украсив зеленью.
Советы:
- Для приготовления бульона лучше использовать куриные голени или крылья.
- Если вы хотите, чтобы бульон был насыщеннее, можно добавить в него корень петрушки или сельдерея.
- Лапшу можно использовать любую, по своему вкусу.
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