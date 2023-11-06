Как сжечь лишний жир на животе, просто сидя на стуле

Сидящая работа для многих людей становится проблемой. Кроме того, что появляется боль в спине, откладываются лишние килограммы на животе и бедрах.

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Однако помочь проблеме позволят простые упражнения, которые вы сможете выполнять не отходя от рабочего места. Упражнения на стуле станут эффективным способом сжечь жир на животе. Они не требуют специального оборудования и могут производиться дома.

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Подъемы ног

Сядьте на стул, поставив стопы на пол на ширине плеч. Поднимите ноги, пока они не будут параллельны полу. Задержитесь в этом положении на несколько секунд, затем опустите ноги. Повторите 10-15 раз.

Скручивание

Лягте на спину, положив ноги на стул. Поднимите верхнюю часть тела, пока ваши локти не коснутся колена противоположной ноги. Повернитесь в исходное положение и повторите с другой ногой. Повторите 10-15 раз в каждую сторону.

Планка на стуле

Сядьте на край стула, руками держитесь за сиденье стула, ноги вытяните прямо. Опираясь на руки, поднимайте таз, задерживайте несколько секунд и опускайтесь на стул. Повторите 10-15 раз.

Велосипед сидя

Сядьте на стул, чтобы спина была прямой. Руками держитесь за сиденье, а ногами совершайте движения, словно вы крутите педали.

Выполняйте упражнения медленно и четко. Остановитесь, если почувствуете боль. Следует начинать с небольшого количества повторений и постепенно увеличивать их.

Если делать упражнения регулярно, со временем вы заметите, как лишние сантиметры с вашего живота "испаряются".

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