Как точно измерить ингредиенты для выпечки: три проверенных лайфхака
Измерение составляющих рецептов кажется простой задачей, но на самом деле это не так. Для этого процесса применяются граммы и миллилитры, стаканы и столовые ложки, влажные и сухие замеры. Вкус выпечки часто зависит от точных измерений количества ингредиентов, имеющих важное значение, особенно по сравнению с приготовлением "на глаз".
Об этом пишет Shuba.
Важно выбирать правильные мерные сосуды для конкретных продуктов, а использование качественных металлических наборов чашек и ложек придаст точности. В старых рецептах единицы объема измерялись "чашками", "стаканами", "столовыми" и "чайными" ложками, и важно учитывать размер и качество мерных сосудов для достижения наилучших результатов.
Измерение по объему
В старых рецептах количество отмерили "чашками" или "стаканами" "столовыми" и "чайными" ложками.
Общие единицы объема:
- Чайные ложки: 3 чайные ложки равны 1 столовой ложке
- Столовые ложки: 1 столовая ложка равна 3 чайным ложкам
- Чашки: 1 стакан равен 235 мл жидкости
- Милилитры: в литре содержится 1000 мл
Как пользоваться мерной чашкой для жидкости
- Чашку разместите на уровне глаз. При наполнении посуды поверхностное натяжение жидкости может заставить ее выгнуться вверх по краям чашки. Это называется мениск.
- Для липких жидкостей, таких как мед или меласса, используйте мерную чашку жидкости. Предварительная смазка внутренней поверхности чашки маслом способствует более легкому выходу липкой жидкости.
- Для густых паст, таких как арахисовое масло, используйте мерную сухую чашку.
- Для небольшого количества жидких ингредиентов используйте мерные ложки.
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Как отмерить муку с помощью мерного стакана
В большинстве рецептов используется способ измерения под названием "рыхление и зачерпывание":
- Слегка разрыхлите муку в сосуде.
- Зачерпните муку ложкой в мерном стакане.
- Выровняйте его ровным краем, например, тупым краем столового ножа. Не трамбуйте муку и не прикасайтесь к чашке.
Напомним, мы уже писали, как использовать продукты необычным способом.
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