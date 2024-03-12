Как только из магазина: как вернуть тюли белоснежность

Бесспорно, белый тюль придает интерьеру элегантность и визуально расширяет пространство, но только при сохранении первоначального белья. К сожалению, многие хозяйки сталкиваются с проблемой потускнений и сверлением штор, и регулярная стирка в стиральной машине не всегда дает желаемый результат.

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Причиной этого является оседание на ткани пыли, грязи и даже смога, что приводит к ее пожелтению и потускнению. Вместо безуспешных попыток отбелить тюль покупательными средствами можно воспользоваться натуральным раствором, который навсегда избавит от этой проблемы. Об этом пишет bigmir.

Раньше мы делились советами по эффективному мытью окон после зимы. Теперь, вместе с интернет-ресурсом bigmir, расскажем о лайфхаке с натуральным средством, которое поможет отбелить тюль.

Как восстановить белье тюля

Мало кто знает, что вернуть блестящее белье тюлю можно с помощью яичной скорлупы. Она богата карбонатом натрия и содержит абразивное вещество, которое деликатно, но основательно очищает ткань.

Для стирки понадобится скорлупа из 3 яиц. Перед использованием рекомендуется выдержать в морозильной камере в течение 1 часа.

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Выньте замороженную скорлупу, положите ее в хлопковый или льняной мешочек и загрузите вместе с тюлем в барабан стиральной машины. Во время стирки яичная скорлупа впитает стойкие загрязнения и пятна.

После цикла стирки тюль снова будет иметь первоначальное белье, как в день покупки.

Для усиления эффекта перед стиркой можно замочить тюль в воде с добавлением соды (5 столовых ложек на 1 литр воды).

Напомним, мы уже писали, как постирать тюль до идеального белья.

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