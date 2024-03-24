Как у бабушки: рецепт куриного супа с клецками
Весна уже пришла, но тепло еще нужно подождать. Холодные дни так и просят согревающего и сытного блюда. Куриный суп с клецками – именно то, что вам нужно! Насыщенный мясной бульон с овощами и кусочками курицы, дополненный рыхлыми и нежными клецками, превращает обед в настоящий праздник вкуса.
Украинские клецки готовят из муки, манной крупы или картофеля. Сегодня мы предлагаем вам рецепт аппетитного куриного супа с клецками. Об этом пишет Shuba.
Ингредиенты:
Для супа:
- Вода – 2 л
- Курятина – 300 г
- Картофель – 2 шт.
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Смесь специй – по вкусу
- Лавровый лист – 2 шт.
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
- Зелень – по вкусу
Для галушек:
- Мука пшеничная – 100 г
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Вода – 30 г
- Соль – по вкусу
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Приготовление:
- Куриное мясо тщательно помойте. Налейте в кастрюлю воду, положите мясо и доведите до кипения. Снимите ложкой пену, посолите и варите бульон в течение 30 минут.
- Лук и морковь почистите, промойте и нарежьте соломкой. Добавьте овощи в бульон. Картошку помойте, почистите, нарежьте брусочками и также отправьте в кастрюлю.
- Пока варятся овощи, приготовьте тесто для галушек. В миске смешайте муку, яйцо, воду и соль. Замесите крутое пресное тесто. Раскатайте его на доске в пласт толщиной 1 см и нарежьте квадратиками.
- Осторожно добавьте клецки в бульон и перемешайте. Варить 10 минут. В конце добавьте лавровый лист, специи, соль, перец и зелень по вкусу.
Подавайте куриный суп с клецками горячим, украсив зеленью. Приятного аппетита!
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