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Как уберечься от клещей: специалисты дали топ-6 полезных советов

Цихоцкая Мария

Как уберечься от клещей: специалисты дали топ-6 полезных советов

С наступлением тепла киевляне рискуют встретиться с неприятными соседями – клещами. Эти мелкие существа, к сожалению, могут представлять серьезную угрозу для здоровья людей и животных. На Киевщине наиболее распространен боррелиоз (болезнь Лайма), который может поражать кожу, суставы, нервную систему и сердце. В некоторых регионах Украины клещи переносят и другие опасные заболевания, такие как клещевой энцефалит, пироплазмоз и туляремия. Об этом сообщает официальный портал Киева.

Что делать, если вас укусил клещ?

  • Немедленно обратитесь к врачу! Специалист поможет безопасно удалить клеща и проконсультирует о дальнейших действиях.
  • Удалять клеща самостоятельно можно только в крайнем случае. Делайте это осторожно, чтобы не оставить в теле хоботок.
  • Место укуса смажьте антисептиком.
  • Наблюдайте за своим самочувствием. Обратитесь к врачу, если появятся следующие симптомы:
    • Головная боль
    • Повышение температуры
    • Слабость
    • Покраснение, зуд, боль или отек в месте укуса

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Как обезопасить себя от укусов клещей?

  • Во время прогулок в лесу или парке одевайте закрытую одежду и головной убор.
  • Тщательно осматривайте себя и своих близких по возвращении домой.
  • Возделывайте домашних животных специальными репеллентами.
  • Используйте репелленты для людей, строго следуя инструкциям.
  • Избегайте мест с высокой травой и ветками.

Помните, что своевременное обращение к врачу и соблюдение простых правил безопасности помогут сохранить здоровье и избежать неприятных последствий укуса клеща.

Напомним, мы уже писали, как обнаружить клещ у животного.

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Здоровье