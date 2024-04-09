Как уберечься от клещей: специалисты дали топ-6 полезных советов

С наступлением тепла киевляне рискуют встретиться с неприятными соседями – клещами. Эти мелкие существа, к сожалению, могут представлять серьезную угрозу для здоровья людей и животных. На Киевщине наиболее распространен боррелиоз (болезнь Лайма), который может поражать кожу, суставы, нервную систему и сердце. В некоторых регионах Украины клещи переносят и другие опасные заболевания, такие как клещевой энцефалит, пироплазмоз и туляремия. Об этом сообщает официальный портал Киева.

Что делать, если вас укусил клещ?

Немедленно обратитесь к врачу! Специалист поможет безопасно удалить клеща и проконсультирует о дальнейших действиях.

Специалист поможет безопасно удалить клеща и проконсультирует о дальнейших действиях. Удалять клеща самостоятельно можно только в крайнем случае. Делайте это осторожно, чтобы не оставить в теле хоботок.

Делайте это осторожно, чтобы не оставить в теле хоботок. Место укуса смажьте антисептиком.

Наблюдайте за своим самочувствием. Обратитесь к врачу, если появятся следующие симптомы:

Обратитесь к врачу, если появятся следующие симптомы: Головная боль

Повышение температуры



Слабость



Покраснение, зуд, боль или отек в месте укуса

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Как обезопасить себя от укусов клещей?

Во время прогулок в лесу или парке одевайте закрытую одежду и головной убор.

Тщательно осматривайте себя и своих близких по возвращении домой.

Возделывайте домашних животных специальными репеллентами.

Используйте репелленты для людей, строго следуя инструкциям.

Избегайте мест с высокой травой и ветками.

Помните, что своевременное обращение к врачу и соблюдение простых правил безопасности помогут сохранить здоровье и избежать неприятных последствий укуса клеща.

Напомним, мы уже писали, как обнаружить клещ у животного.

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