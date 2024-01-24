Как убирать в доме веником, чтобы не выместить счастье и благополучие: главные народные приметы

Уборка в доме – это не только обязанность, но и важный ритуал, который может повлиять на атмосферу дома и жизни его обитателей.

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Согласно народным приметам, есть определенные правила, которые нужно соблюдать, чтобы уборка принесла удачу и благополучие, пишет Знай.ua.

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Как подметать, чтобы не выгнать удачу

Вот несколько советов, как правильно подметать в доме, согласно приметам:

Подметайте не к порогу, а к центру комнаты или печи, если есть. Считается, что так вы выметаете беду из дома.

Запрещается выметать мусор за порог. Мусор нужно собрать в совок и сразу выбросить. Считается, что так вы выметаете удачу из дома.

Мусор нужно собрать в совок и сразу выбросить. Считается, что так вы выметаете удачу из дома. Нельзя подметать не только вечером, но и после отъезда кого-нибудь из домашних или гостей. Считается, что так вы выметаете счастье и изобилие из дома.

Считается, что так вы выметаете счастье и изобилие из дома. По приметам нельзя подметать в гостях и разрешать подметать гостям. Считается, что так вы уносите удачу из чужого дома.

Вот еще несколько советов, которые помогут вам правильно убирать в доме согласно приметам:

Используйте новый веник. Старый веник может притягивать отрицательную энергию.

Старый веник может притягивать отрицательную энергию. Не ломайте веник. Считается, что это приведет к несчастью.

Считается, что это приведет к несчастью. Не метите пол, когда в доме кто-то спит. Считается, что это может навлечь болезнь спящим.

Следуя этим простым правилам, вы сможете создать в своем доме атмосферу уюта и изобилия.

Раньше мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей, и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают.

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