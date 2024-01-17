Как убрать дом за 5 минут: советы хозяек
Гости на пороге, а дома не убраны? Это может стать настоящей проблемой, особенно если у вас нет времени на генеральную уборку. Но есть несколько простых советов, которые помогут вам быстро навести порядок в доме всего за 10-15 минут.
Об этом пишет ТСН.
Проветривание
Прежде чем начинать уборку, откройте окна и двери, чтобы проветрить помещение. Свежий воздух придаст жилищу чистоты и уюта.
Музыка
Во время уборки включайте любимую музыку. Ученые доказали, что ритмичная музыка помогает двигаться быстрее и эффективнее.
Уборка в комнатах
Соберите все вещи, лежащие не на своих местах. Это поможет освободить пространство и сделать его более чистоплотным. Также протрите пыль на всех видимых поверхностях.
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Прихожая
В прихожей, где обычно больше загрязнений, соберите лишнюю одежду, обувь и другие вещи. Спрячь шапки, шарфы и перчатки.
Туалет
Засыпьте дезинфицирующее средство в унитаз, замените наполнитель в лотке для домашних животных, освежите воздух. Проверьте запас туалетной бумаги.
Ванная комната
Замените полотенца чистыми, протрите зеркало и другие стеклянные поверхности. Спрячь все личные средства гигиены. Положите новый кусок мыла для рук.
Кухня
Уберите грязные полотенца, проверьте чистоту всех поверхностей, вымойте посуду и остатки пищи спрячьте в холодильник.
Эти простые шаги помогут вам быстро навести порядок в доме и создать атмосферу чистоты и уюта.
Напомним, мы уже писали, какие советы по уборке должна знать каждая хозяйка.
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