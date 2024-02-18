Как убрать горечь лука: Джейми Оливер раскрыл секрет

Лук является основой многих рецептов. Иногда она может горчить, однако это происходит из-за неправильного приготовления.

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Шеф-повар Джейми Оливер рассказал об основных ошибках и назвал шаги, которые помогут навсегда избавиться от горечи лука, передает издание Mirror.

Лук, несомненно, является одним из основных ингредиентов во многих блюдах, начиная от соусов до макаронных изделий и заканчивая карри и супами. Однако недостатки в подготовке этого ингредиента могут повлиять на конечный результат.

Джейми Оливер раскрыл секрет, который узнал от итальянской кухарки Нонны Розанны. Этот простой, но эффективный кулинарный прием состоит в том, чтобы помыть нарезанный лук перед приготовлением. По словам шеф-повара, такой метод не только делает лук более мягким, но и придает дополнительную сладость во время приготовления.

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"Я использую ее (итальянки Нонны Розанны, – ред.) прием, моя нарезанный лук, чтобы сделать его более мягким, и эта влага также помогает добавить дополнительной сладости во время приготовления!" – сказал Джейми Оливер.

Он добавил, что те, кто обеспокоены, что лук может быть слишком сладким, могут добавить в овощ немного белого уксуса, чтобы создать нужный контраст.

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