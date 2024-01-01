Как убрать хвою от елки с пола без пылесоса: действенный лайфхак

Живая елка – прекрасное новогоднее украшение, которое довольно быстро начинает сыпаться. Пылесом иглы лучше не убирать, они ведь могут его повредить. Поэтому Телеграф подобрал действенную альтернативу.

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Как убрать хвою от елки без пылесоса

Существует несколько способов убрать хвою от елки без пылесоса.

Сода

Один из простых и эффективных способов – это использовать соду.

Для этого необходимо:

Посыпать пол, усеянный иглами, кухонной содой.

Подождите 15-20 минут, чтобы сода впитала влагу.

Аккуратно веником или мягкой щеткой собрать эту смесь на лист бумаги или совок.

Остатки соды можно осторожно собрать пылесосом.

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Липкая лента

Если иглы от елки всыпали ковер, убрать их можно с помощью липкой ленты.

Для этого необходимо:

Использовать обычный скотч или валик для чистки одежды.

Просто пройти липкой лентой по ковру, собирая иглы.

Веник или щетка

Если хвоя не сильно осыпалась, можно просто собрать ее веником или мягкой щеткой.

Для этого необходимо:

Аккуратно веником или мягкой щеткой собрать хвою на лист бумаги или совок.

Напомним, мы уже писали, какие лайфхаки для уборки должна знать каждая хозяйка.

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