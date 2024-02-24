Как убрать неприятный запах из мусорного ведра без дорогих химических средств: лайфхак

Мусорное ведро - не слишком чистое место, даже если регулярно выносить содержимое. Иногда из него распространяются неприятные запахи, отравляющие воздух в квартире.

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Причин тому немало, но есть несколько простых способов избежать такой проблемы. Все они действенны, поэтому применяйте смело. Об этом пишет Телеграф.

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Как избавиться от нежелательных ароматов в мусорном ведре

Используйте чай

Немногие знают, но заварка эффективно поглощает стойкие запахи. Для этого подойдет как уже подержанный чайный пакетик, так и новый дешевый чай.

Применяйте эфирные масла

Эфирное масло не только нейтрализует ароматы, но и борется с болезнетворными микроорганизмами. Просто нанесите немного растительного масла на ватный диск и положите на дно ведра.

Добавьте соду

Сода эффективно предотвращает распространение нежелательных запахов. Кроме того, она обладает поглощающими свойствами, освежая воздух вокруг.

Итак, используя эти доступные средства, можно избавиться от неприятных ощущений от мусорного ведра.

Напомним, мы уже писали, как устранить неприятный запах из одежды без повторной стирки.

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