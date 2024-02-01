Как убрать плесень из силиконового герметика: действенный лайфхак

Плесень – это распространенная проблема в ванной комнате, которая может повредить силиконовый герметик. Однако убрать плесень без использования химических средств не так сложно, как может показаться. Для этого не понадобится дорогостоящая химия.

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Об этом пишет Telegraf.

Для этого вам понадобятся следующие ингредиенты:

Уксус – 1 часть

Вода – 1 часть

Способ применения:

Смешайте уксус и воду в равной пропорции. Нанесите раствор на пораженные плесенью участки герметика с помощью пульверизатора. Оставьте раствор на 10 минут. Удалите остатки плесени с помощью старой зубной щетки. Промойте герметик чистой водой.

Если плесень стойкая или обильная, можно увеличить концентрацию уксуса в растворе или продлить время его действия.

Уксус – это эффективное природное средство для борьбы с плесенью. Он обладает антибактериальными и антисептическими свойствами, которые помогают уничтожить грибок.

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Преимущества использования уксуса для удаления плесени:

Доступность

Безопасность

Эффективность

Этот метод является простым и эффективным способом избавиться от плесени на силиконовом герметике в ванной комнате без использования химических средств.

Напомним, мы уже писали, как без химии убрать плесень.

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