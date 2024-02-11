Как убрать плесень из стен: 2 самых эффективных лайфхака
Плесень – это не только некрасиво, но и вредно для здоровья. При работе с плесенью используйте перчатки и маску. Хорошо проветрите помещение после удаления плесени. Если плесень поразила большой участок стены, лучше обратиться к специалистам.
Не знаете, как ее вывести? Не беспокойтесь, вот два простых способа с сайта Express, которые помогут вам за считанные минуты. Сохраняйте чистоту и берегите свое здоровье.
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1. Уксус + моющее средство
- Смешайте 1 стакан уксуса из 1/4 чашки моющего средства в теплой воде.
- С помощью губки или щетки нанесите смесь на пораженный участок.
- Оставьте на 10-15 минут.
- Смойте чистой водой.
2. Сода + порошок
- Смешайте соду и порошок в воде до консистенции пасты.
- Нанесите пасту на плесень щеткой.
- Осторожно потрите пораженный участок.
- Смойте чистой водой.
Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.
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