Как убрать плесень из стен: 2 самых эффективных лайфхака

Плесень – это не только некрасиво, но и вредно для здоровья. При работе с плесенью используйте перчатки и маску. Хорошо проветрите помещение после удаления плесени. Если плесень поразила большой участок стены, лучше обратиться к специалистам.

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Не знаете, как ее вывести? Не беспокойтесь, вот два простых способа с сайта Express, которые помогут вам за считанные минуты. Сохраняйте чистоту и берегите свое здоровье.

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1. Уксус + моющее средство

Смешайте 1 стакан уксуса из 1/4 чашки моющего средства в теплой воде.

С помощью губки или щетки нанесите смесь на пораженный участок.

Оставьте на 10-15 минут.

Смойте чистой водой.

2. Сода + порошок

Смешайте соду и порошок в воде до консистенции пасты.

Нанесите пасту на плесень щеткой.

Осторожно потрите пораженный участок.

Смойте чистой водой.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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