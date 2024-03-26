Как убрать пятна от помады из одежды: действенный лайфхак

Женщины изменчивы: то ищут стойкую помаду, то пытаются вывести ее из одежды.

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Если вы случайно испачкали любимую одежду помадой, не паникуйте! Главное – действовать быстро, не давая пигменту впитаться в ткань. Об этом пишет irishxeminer.

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Вот простой, но эффективный лайфхак:

Возьмите кубик льда. Протрите им пятно от помады. Это заморозит косметическое средство. Осторожно удалите застывшую помаду ножом или скребком. Выстирайте вещь в стиральной машине. Дайте ей высохнуть на воздухе.

Этот метод также может быть полезен для удаления восковой одежды от свечи.

Вот несколько дополнительных советов:

Не трите пятно, ведь это может его размазать.

Не используйте горячую воду, это может закрепить пигмент на ткани.

Перед стиркой протестируйте пятновыводитель на незаметном участке одежды.

Напомним, мы уже писали, как вывести пятна от краски для волос из одежды.

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