Как убрать пятна от помады из одежды: действенный лайфхак
Женщины изменчивы: то ищут стойкую помаду, то пытаются вывести ее из одежды.
Если вы случайно испачкали любимую одежду помадой, не паникуйте! Главное – действовать быстро, не давая пигменту впитаться в ткань. Об этом пишет irishxeminer.
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Вот простой, но эффективный лайфхак:
- Возьмите кубик льда.
- Протрите им пятно от помады. Это заморозит косметическое средство.
- Осторожно удалите застывшую помаду ножом или скребком.
- Выстирайте вещь в стиральной машине.
- Дайте ей высохнуть на воздухе.
Этот метод также может быть полезен для удаления восковой одежды от свечи.
Вот несколько дополнительных советов:
- Не трите пятно, ведь это может его размазать.
- Не используйте горячую воду, это может закрепить пигмент на ткани.
- Перед стиркой протестируйте пятновыводитель на незаметном участке одежды.
Напомним, мы уже писали, как вывести пятна от краски для волос из одежды.
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