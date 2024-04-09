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Как убрать шерсть с мебели: лайфхак от хозяек

Цихоцкая Мария

Как убрать шерсть с мебели: лайфхак от хозяек

Владельцы пушистых любимцев знают, что радость общения с ними сопровождается и неизменным атрибутом – шерстью на одежде, мебели и во всех уголках дома. Собирать ее пылесосом или валиком – хлопотно и долго. Но есть простой лайфхак, облегчающий вам жизнь! Об этом пишет irishexaminer.

Вам понадобится:

  • Пара резиновых перчаток

Инструкция:

  1. Наденьте резиновые перчатки, используемые для мытья посуды или уборки.
  2. Проведите рукой по загрязненной поверхности.
  3. Вуаль! Шерсть прилипнет к перчаткам.
  4. Смойте шерсть с перчатками водой.

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Этот метод особенно эффективен для:

  • Диванных покрывал
  • Постельного белья
  • Ковров

Достоинства:

  • Быстро
  • Просто
  • Эффективно
  • Не требует специальных инструментов

Совет:

  • Для лучшего результата смочите перчатки водой.
  • Этот метод можно использовать для сбора шерсти из одежды, штор и других поверхностей.

Напомним, мы уже писали, как очистить ковер от волос и шерсти.

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