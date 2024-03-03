Как убрать темные круги под глазами: 5 одобренных экспертами советов

Темные круги под глазами – это распространенная проблема, которая может быть вызвана разными факторами, включая генетику, стресс, недосыпание и влияние солнца.

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Эксперты рассказали, как избавиться от темных кругов под глазами и правильно замаскировать их, пишет Vogue India.

Специалисты советуют начать всегда снимать макияж с глаз перед сном. Неправильное снятие макияжа с глаз может привести к сухости и раздражению, что может усугубить темные круги.

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Второй совет – используйте правильный крем для глаз. Начиная с 20 лет женщинам рекомендуется использовать увлажняющий крем для глаз, содержащий витамин C, ретиноиды, гиалуроновую кислоту, экстракты морских водорослей, активные пептиды или коэнзим Q10.

Следует также вести здоровый образ жизни и забыть о вредных привычках. Курение, употребление соленой пищи и алкоголя поздно вечером, а также недостаток сна могут усугубить темные круги. Спите 6-8 часов в сутки, желательно с 23:00 до 7:00 и избегайте соленой пищи и алкоголя перед сном.

Используйте противосолнечный крем. Ультрафиолет может усилить пигментацию кожи и темные круги будут еще заметнее.

Последний совет экспертов – попробуйте успокаивающие и охлаждающие домашние средства. Используйте холодный компресс или пакетик охлажденного чая под глаза на 10-15 минут. Также можно использовать тертый картофель или смесь из пахты и куркумы.

Если темные круги не исчезают с помощью этих советов, следует обратиться к дерматологу. Специалист может помочь вам определить причину темных кругов и подобрать подходящее лечение.

Что касается маскировки темных кругов под глазами, следует использовать корректор. Выбирайте корректор персикового цвета, чтобы скрыть багровый или синеватый оттенок мешков под глазами. Или приобретите консилер, отвечающий вашему природному тону.

Надеемся, эти советы помогут вам избавиться от темных кругов под глазами.

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