Как убрать царапины на очках: действенный лайфхак
Очки для зрения – это не просто модный аксессуар, но и ключ к четкому миру для людей с плохим зрением. Однако со временем на них неизбежно появляются царапины, которые портят внешний вид и делают очки дискомфортными. Не торопитесь выбрасывать очки – царапинам можно дать бой! Об этом пишет Glavred.
Как восстановить очки от царапин:
Существует несколько способов, которые помогут вам устранить мелкие царапины из очков:
Зубная паста:
- Нанесите небольшое количество зубной пасты на мягкую тряпку (без ворсинок) или ватный диск.
- Осторожно протрите царапину круговыми движениями в течение 30-60 секунд.
- Смойте зубную пасту водой и протрите линзы мягкой тряпкой.
Оливковое масло:
- Нанесите несколько капель оливкового масла на мягкую ткань.
- Отполируйте ею царапину.
- Протрите линзы чистой тряпкой.
Специальные полировальные пасты:
- Купите полировальную пасту для очков в оптике.
- Нанесите пасту на мягкую тряпку (без ворсинок) или ватный диск.
- Потрите царапину круговыми движениями в течение 30-60 секунд.
- Смойте пасту водой и протрите линзы.
Важно:
- Перед использованием любого метода протестируйте его на незаметном участке линзы.
- Не используйте абразивные чистки или жесткие щетки, так как они могут повредить линзы.
- Следуйте инструкциям на упаковке, если используете специальную полировальную пасту.
Что делать, если царапины глубокие:
Если царапины глубокие, домашние методы могут не помочь. В этом случае вам помогут специалисты оптики:
- Замена линз Это самый дорогой, но и самый эффективный способ.
- Полировка линз: Процесс полировки может удалить мелкие царапины, но не поможет с глубокими.
- Нанесение защитного покрытия: Защитное покрытие может сделать линзы более устойчивыми к царапинам в будущем.
Напомним, мы уже писали, что лучше выбрать очки или контактные линзы.
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