Как убрать царапины на очках: действенный лайфхак

Очки для зрения – это не просто модный аксессуар, но и ключ к четкому миру для людей с плохим зрением. Однако со временем на них неизбежно появляются царапины, которые портят внешний вид и делают очки дискомфортными. Не торопитесь выбрасывать очки – царапинам можно дать бой! Об этом пишет Glavred.

Как восстановить очки от царапин:

Существует несколько способов, которые помогут вам устранить мелкие царапины из очков:

Зубная паста:

Нанесите небольшое количество зубной пасты на мягкую тряпку (без ворсинок) или ватный диск.

Осторожно протрите царапину круговыми движениями в течение 30-60 секунд.

Смойте зубную пасту водой и протрите линзы мягкой тряпкой.

Оливковое масло:

Нанесите несколько капель оливкового масла на мягкую ткань.

Отполируйте ею царапину.

Протрите линзы чистой тряпкой.

Специальные полировальные пасты:

Купите полировальную пасту для очков в оптике.

Нанесите пасту на мягкую тряпку (без ворсинок) или ватный диск.

Потрите царапину круговыми движениями в течение 30-60 секунд.

Смойте пасту водой и протрите линзы.

Важно:

Перед использованием любого метода протестируйте его на незаметном участке линзы.

Не используйте абразивные чистки или жесткие щетки, так как они могут повредить линзы.

Следуйте инструкциям на упаковке, если используете специальную полировальную пасту.

Что делать, если царапины глубокие:

Если царапины глубокие, домашние методы могут не помочь. В этом случае вам помогут специалисты оптики:

Замена линз Это самый дорогой, но и самый эффективный способ.

Это самый дорогой, но и самый эффективный способ. Полировка линз: Процесс полировки может удалить мелкие царапины, но не поможет с глубокими.

Процесс полировки может удалить мелкие царапины, но не поможет с глубокими. Нанесение защитного покрытия: Защитное покрытие может сделать линзы более устойчивыми к царапинам в будущем.

Напомним, мы уже писали, что лучше выбрать очки или контактные линзы.

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