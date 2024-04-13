rus
Українська
English
Лайфхаки

Как убрать царапины на очках: действенный лайфхак

Цихоцкая Мария

Как убрать царапины на очках: действенный лайфхак

Очки для зрения – это не просто модный аксессуар, но и ключ к четкому миру для людей с плохим зрением. Однако со временем на них неизбежно появляются царапины, которые портят внешний вид и делают очки дискомфортными. Не торопитесь выбрасывать очки – царапинам можно дать бой! Об этом пишет Glavred.

Как восстановить очки от царапин:

Существует несколько способов, которые помогут вам устранить мелкие царапины из очков:

Зубная паста:

  • Нанесите небольшое количество зубной пасты на мягкую тряпку (без ворсинок) или ватный диск.
  • Осторожно протрите царапину круговыми движениями в течение 30-60 секунд.
  • Смойте зубную пасту водой и протрите линзы мягкой тряпкой.

Оливковое масло:

  • Нанесите несколько капель оливкового масла на мягкую ткань.
  • Отполируйте ею царапину.
  • Протрите линзы чистой тряпкой.

Специальные полировальные пасты:

  • Купите полировальную пасту для очков в оптике.
  • Нанесите пасту на мягкую тряпку (без ворсинок) или ватный диск.
  • Потрите царапину круговыми движениями в течение 30-60 секунд.
  • Смойте пасту водой и протрите линзы.

Важно:

  • Перед использованием любого метода протестируйте его на незаметном участке линзы.
  • Не используйте абразивные чистки или жесткие щетки, так как они могут повредить линзы.
  • Следуйте инструкциям на упаковке, если используете специальную полировальную пасту.

Что делать, если царапины глубокие:

Если царапины глубокие, домашние методы могут не помочь. В этом случае вам помогут специалисты оптики:

  • Замена линз Это самый дорогой, но и самый эффективный способ.
  • Полировка линз: Процесс полировки может удалить мелкие царапины, но не поможет с глубокими.
  • Нанесение защитного покрытия: Защитное покрытие может сделать линзы более устойчивыми к царапинам в будущем.

Напомним, мы уже писали, что лучше выбрать очки или контактные линзы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Лайфхаки