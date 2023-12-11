Как убрать запах затхлости из дивана без химчистки: простой лайфхак

Чтобы устранить неприятный запах сырости с дивана, есть несколько эффективных методов, которые можно выполнить в домашних условиях. Учитывая, что эта проблема часто связана с увлажнением и плесенью, важно быстро и эффективно решить этот вопрос.

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Выберите тот метод, который наиболее подходит вам и решит конкретную проблему. Запах свежести вернется, и вы снова будете наслаждаться чистотой и комфортом в своем помещении, пишет УНИАН.

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Сода и соль

Рассыпьте соду тонким слоем по дивану или на конкретном участке с запахом.

Оставьте соду впитываться в течение нескольких часов или на ночь.

Утром пропылесосите диван, чтобы удалить соду.

Также можно использовать соль, используя аналогичный метод.

Уксус

Смешайте уксус с водой в пропорции 1:1.

Перелейте раствор в пульверизатор и распылите его на диван.

Дайте высохнуть.

Уксус эффективно устраняет запах и забивает вредные бактерии, но во избежание стойкого аромата уксуса можно добавить несколько капель любимого эфирного масла в раствор перед распылением.

Активированный уголь

Посыпьте диван активированным углем и оставьте на несколько часов или даже ночью.

Вынесите подушки и спинку дивана на воздух для проветривания.

Пройдитесь пылесосом по поверхности дивана.

Кожа цитрусовых

Используйте кожуру от лимона, мандарина или апельсина.

Натрите диван цитрусовой шкуркой.

Эфирные масла в кожуре помогут восстановить свежесть и запах дивана.

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