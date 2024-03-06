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Как удобрять томаты с помощью копеечного самодельного средства

Игорь Романько

Как сделать домашнее удобрение для помидоров на основе соды

Хотите, чтобы ваши помидоры радовали вас богатством и сочностью? Опытные огородники рекомендуют использовать для этого обычную пищевую соду.

Попробуйте подкормить свои помидоры содой, и вы будете приятно удивлены результатом. Лайфхаком поделились на сайте noviydoctor.com.

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Чем полезна сода для томатов?

  • Защищает от вредителей и болезней.
  • Повышает иммунитет растений.
  • Стимулирует рост и плодоношение.
  • Ускоряет созревание плодов.

Как использовать соду для подкормки помидоров?

  • Рецепт: 2 столовые ложки соды, 2 столовые ложки подсолнечного масла, 1 таблетка аспирина и 20 г тертого хозяйственного мыла на 10 литров воды.
  • Частота: 2-3 раза в сезон.
  • Время обработки: утро или вечер, в сухую безветренную погоду.

Преимущества содового удобрения:

  • Бюджетность.
  • Эффективность.
  • Простота использования.

Благодаря соде ваши помидоры:

  • Будут меньше болеть.
  • Дадут больший урожай.
  • Зреют на 10-12 дней раньше.

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