Как удобрять томаты с помощью копеечного самодельного средства

Хотите, чтобы ваши помидоры радовали вас богатством и сочностью? Опытные огородники рекомендуют использовать для этого обычную пищевую соду.

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Попробуйте подкормить свои помидоры содой, и вы будете приятно удивлены результатом. Лайфхаком поделились на сайте noviydoctor.com.

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Чем полезна сода для томатов?

Защищает от вредителей и болезней.

Повышает иммунитет растений.

Стимулирует рост и плодоношение.

Ускоряет созревание плодов.

Как использовать соду для подкормки помидоров?

Рецепт: 2 столовые ложки соды, 2 столовые ложки подсолнечного масла, 1 таблетка аспирина и 20 г тертого хозяйственного мыла на 10 литров воды.

Частота: 2-3 раза в сезон.

Время обработки: утро или вечер, в сухую безветренную погоду.

Преимущества содового удобрения:

Бюджетность.

Эффективность.

Простота использования.

Благодаря соде ваши помидоры:

Будут меньше болеть.

Дадут больший урожай.

Зреют на 10-12 дней раньше.

Напомним, UAportal уже писал о том, как вырастить тюльпаны в лотках из-под яиц.

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