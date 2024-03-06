Как удобрять томаты с помощью копеечного самодельного средства
Хотите, чтобы ваши помидоры радовали вас богатством и сочностью? Опытные огородники рекомендуют использовать для этого обычную пищевую соду.
Попробуйте подкормить свои помидоры содой, и вы будете приятно удивлены результатом. Лайфхаком поделились на сайте noviydoctor.com.
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Чем полезна сода для томатов?
- Защищает от вредителей и болезней.
- Повышает иммунитет растений.
- Стимулирует рост и плодоношение.
- Ускоряет созревание плодов.
Как использовать соду для подкормки помидоров?
- Рецепт: 2 столовые ложки соды, 2 столовые ложки подсолнечного масла, 1 таблетка аспирина и 20 г тертого хозяйственного мыла на 10 литров воды.
- Частота: 2-3 раза в сезон.
- Время обработки: утро или вечер, в сухую безветренную погоду.
Преимущества содового удобрения:
- Бюджетность.
- Эффективность.
- Простота использования.
Благодаря соде ваши помидоры:
- Будут меньше болеть.
- Дадут больший урожай.
- Зреют на 10-12 дней раньше.
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