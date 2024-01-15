Как ухаживать за денежным деревом, чтобы крона была пышной: простые советы

Денежное дерево, или толстянка – это популярное неприхотливое растение, часто используемое для декорирования интерьера. Однако, если не соблюдать определенные правила ухода, крона денежного дерева может вырасти неровной и некрасивой.

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Чтобы этого избежать, необходимо формировать крону растения из молодого куста. Для этого нужно аккуратно отщипнуть два верхних листа. Можно отщипнуть и больше, но важно оставить на конце ветки два самых больших листа, пишет prostoway.

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Если крона денежного дерева уже достигла взрослого возраста, ее можно сформировать. Для этого нужно укоротить ветки, оставив на каждой не менее двух листьев.

Формирование кроны денежного дерева можно проводить в любое время года, но лучше это делать весной или осенью, когда растение находится в стадии активного роста.

Вот несколько советов, которые помогут вам правильно сформировать крону денежного дерева:

Формируйте крону регулярно, чтобы избежать появления некрасивых "пеньков".

Не отщипывайте или не укорачивайте слишком много листьев, чтобы не повредить растение.

Не забудьте прикормить денежное дерево после формирования кроны, чтобы оно могло восстановиться.

Выполняя эти простые правила, вы сможете вырастить красивое и здоровое денежное дерево, которое будет радовать вас своим внешним видом.

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