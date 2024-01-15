Как ухаживать за денежным деревом, чтобы крона была пышной: простые советы
Денежное дерево, или толстянка – это популярное неприхотливое растение, часто используемое для декорирования интерьера. Однако, если не соблюдать определенные правила ухода, крона денежного дерева может вырасти неровной и некрасивой.
Чтобы этого избежать, необходимо формировать крону растения из молодого куста. Для этого нужно аккуратно отщипнуть два верхних листа. Можно отщипнуть и больше, но важно оставить на конце ветки два самых больших листа, пишет prostoway.
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Если крона денежного дерева уже достигла взрослого возраста, ее можно сформировать. Для этого нужно укоротить ветки, оставив на каждой не менее двух листьев.
Формирование кроны денежного дерева можно проводить в любое время года, но лучше это делать весной или осенью, когда растение находится в стадии активного роста.
Вот несколько советов, которые помогут вам правильно сформировать крону денежного дерева:
- Формируйте крону регулярно, чтобы избежать появления некрасивых "пеньков".
- Не отщипывайте или не укорачивайте слишком много листьев, чтобы не повредить растение.
- Не забудьте прикормить денежное дерево после формирования кроны, чтобы оно могло восстановиться.
Выполняя эти простые правила, вы сможете вырастить красивое и здоровое денежное дерево, которое будет радовать вас своим внешним видом.
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