Как ухаживать за фиалками в зимний период, чтобы не погибли: простые правила

Фиалки, как и все теплолюбивые растения, требуют бережного ухода зимой. Эксперты советуют держать их на подоконнике с видом на север или запад, поливать отстоянной водой комнатной температуры раз в два дня и поддерживать температуру в помещении в пределах 20-25 градусов.

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Зимой фиалки не нужно подпитывать, а для того чтобы они цвели еще дольше и пышнее, можно использовать дрожжи.

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Почва, на которой растут фиалки, должна быть влажной. Если вы собираетесь оставить фиалки на длительное время самих дома, то можно обернуть горшки влажной тканью, или разложить в вазоны размоченные гидрошарики.

Температура, при которой фиалки будут чувствовать хорошо и активно цвести – это 20-25. Поэтому нужно внимательно следить, чтобы цветы не замерзли. Однако, если в помещении будет жарко, фиалки будут сохнуть.

Пересаживать фиалки зимой можно, но не желательно. Если возникла такая необходимость, то молодым растениям почва меняется частично, а взрослым нужно полностью изменить почву.

Если вы хотите, чтобы ваши фиалки цвели дольше, можно использовать дрожжи для подкормки растений. Дрожжи – это одноклеточные грибы, содержащие много полезных для растений веществ, включая витамины, аминокислоты, микроэлементы и ферменты. Они способствуют улучшению питания растений, укреплению их иммунитета, стимулированию роста и развития корней и листьев.

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Для приготовления раствора из дрожжей для фиалок вам понадобятся следующие ингредиенты:

10 г свежих дрожжей или чайная ложка сухих;

Литр теплой воды.

Смешайте дрожжи с сахаром в небольшой емкости и оставьте на 15-20 минут для брожения. Затем разведите смесь в воде и перемешайте. Полученный раствор можно использовать для полива фиалок раз в две недели.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения не стоит держать дома.

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