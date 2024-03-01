Как ухаживать за кожаной курткой, чтобы служила долго: 7 полезных советов
В прохладную и солнечную погоду многие предпочитают кожаные куртки. Однако без надлежащего ухода и хранения такая одежда быстро теряет привлекательный вид. Что же делать, чтобы кожаная куртка как можно дольше оставалась чистоплотной? Об этом пишет Телеграф.
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Пять советов по уходу за кожаной курткой
- Регулярно протирайте ее мягкой тряпкой или щеткой, чтобы предотвратить накопление грязи и пыли.
- Храните на плечиках в шкафу во избежание деформации или повреждения формы.
- Не допускайте намокания. Если куртка промокла, дайте высохнуть при комнатной температуре, не используя фен или обогреватели.
- Оберегайте от длительного воздействия прямых солнечных лучей во избежание выгорания и потери цвета кожи.
- Используйте специальные средства по уходу за кожей – кремы или спреи для увлажнения и защиты.
Также время от времени отдавайте сильно загрязненную или выгоревшую куртку на профессиональную чистку.
Напомним, мы уже писали, как стирать зимнюю куртку.
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