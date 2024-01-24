Как ухаживать за осветленными волосами, чтобы сияло здоровьем

Осветление волос – это популярный способ изменить внешний вид. Однако после процедуры важно обеспечить волосам надлежащий уход, чтобы сохранить их здоровье и красоту.

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Осветление волос – это химическая процедура, которая заключается в удалении натурального пигмента из волос. Она может проводиться с помощью различных средств, но в любом случае достаточно агрессивна. Об этом пишет uzhorod.net.ua.

Под влиянием химических веществ кутикула волосы раскрываются, и пигмент начинает вытекать. Это приводит к повреждению структуры волос, которые становятся более пористыми, ломкими и сухими.

Как ухаживать за осветленными волосами?

Чтобы сохранить красоту осветленных волос, важно соблюдать следующие правила ухода:

Используйте специальные средства по уходу за осветленными волосами. Они содержат увлажняющие, питательные и восстановительные компоненты, которые помогают восстановить структуру волос и защитить их от повреждений.

Мойте голову шампунем для осветленных волос. Такие шампуни не содержат сульфатов, которые могут дополнительно повредить волосы.

Применяйте кондиционер или маску для волос после каждого мытья. Кондиционер поможет закрыть чешуйки кутикулы и сделать волосы более гладкими и блестящими. Маска обеспечит волосам глубокое увлажнение и питание.

Раз в неделю используйте оттеночный шампунь. Он поможет убрать желтизну, которая часто появляется на осветленных волосах.

Не используйте термоукладку без термозащиты. Термоукладочные приборы, такие как фен, плойка или утюг, могут дополнительно повредить волосы.

Защищайте волосы от солнца, морской воды и хлора. Используйте специальные средства с SPF и термозащитой.

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Что нельзя делать с осветленными волосами?

Не повторяйте освещение слишком часто. Каждое осветление повреждает волосы, поэтому важно давать им время восстановиться.

Не используйте средства по уходу с интенсивными питательными веществами. Они могут обременить волосы и сделать их неряшливыми.

Не используйте термоукладку без термозащиты.

Как правильно выбрать уход за осветленными волосами?

На рынке представлено множество средств по уходу за осветленными волосами. Чтобы выбрать правильные средства, обратите внимание на следующие критерии:

Тип волос. Для разных типов волос подходят разные средства. Если у вас сухие волосы, вам понадобятся средства с увлажняющими компонентами. Для жирных волос подойдут средства с абсорбирующими компонентами.

Степень освещения. Чем больше волосы осветлены, тем более тщательный уход ему нужен.

Окрашенные или натуральные волосы. Для окрашенных волос подходят средства, содержащие компоненты, защищающие цвет.

Если вы не уверены, какие средства подойдут именно вам, обратитесь за консультацией к колористу.

Напомним, мы уже писали, как часто можно красить волосы, чтобы не навредить.

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