Как ухаживать за старыми собаками: советы ветеринаров

К сожалению, не все питомцы могут похвастаться пожилым возрастом – в среднем, в зависимости от размеров, они живут от 10 до 13 лет.

Чтобы помочь вашей собаке прожить долгую и счастливую жизнь, важно знать о ее специфических потребностях, связанных с возрастом, и обеспечить ему правильное питание, своевременное лечение и уход.

РБК-Украина пообщался с Александром Айшпуром, кандидатом ветеринарных наук, экспертом по научным коммуникациям Royal Canin, поделившимся ценными советами.

Первые признаки старения собаки

Владельцы собак могут помочь своим любимцам замедлить процесс старения. Для этого важно проводить регулярную диагностику, чтобы своевременно выявлять и лечить характерные для стареющих животных заболевания.

Особое внимание нуждаются в тех собаках, которые прожили три четверти ожидаемой продолжительности жизни – именно тогда любимец считается уже не зрелым, а стареющим.

Вот некоторые признаки старения, на которые следует обратить внимание:

Повышенный риск набора лишнего веса: С возрастом собаки теряют мышечную массу и меньше двигаются. В результате животные тратят недостаточно энергии и быстрее набирают вес.

Заболевания полости рта: Проблемы с деснами и зубами приводят к боли во время разгрызания корма, неприятного запаха изо рта и быстрого размножения бактерий.

Проблемы с деснами и зубами приводят к боли во время разгрызания корма, неприятного запаха изо рта и быстрого размножения бактерий. Замедленное пищеварение Из-за снижения мышечного тонуса кишечника и секреции пищеварительных ферментов пищеварение старых собак усложняется.

Из-за снижения мышечного тонуса кишечника и секреции пищеварительных ферментов пищеварение старых собак усложняется. Ухудшение работы органов чувств и иммунитета: С возрастом иммунитет животных слабеет, они становятся более восприимчивыми к инфекциям и болезням. Кроме того, у стареющих собак ухудшается слух, зрение и обоняние, что влияет на аппетит.

Виды старения

Гериатрическая ветеринария, раздел науки о профилактике и лечении болезней стареющих собак, выделяет несколько видов старения животных:

Здоровое старение: Это возрастные изменения, которые не влияют негативно на качество жизни и проходят при отсутствии выраженных заболеваний.

Это возрастные изменения, которые не влияют негативно на качество жизни и проходят при отсутствии выраженных заболеваний. Патологическое старение: Качество жизни собаки существенно ухудшается. Этот вид старения часто сопровождается когнитивными дисфункциями.

Синдром слабости: Это короткий период, когда собака становится особенно уязвимой перед внешними раздражителями и стрессом.

Самые распространенные заболевания стареющих собак:

Проблемы со зрением: Катаракта.

Катаракта. Нарушения когнитивных функций Недостаточность обеспечения мозга кровью и кислородом.

Недостаточность обеспечения мозга кровью и кислородом. Гипотиреоз: болезнь щитовидной железы.

болезнь щитовидной железы. Остеоартрит: заболевания суставов.

Читайте также: Как отогнать уличных кошек, метящих на окна и двери дома

Как помочь вашей собаке прожить долгую и счастливую жизнь:

Регулярно посещайте ветеринара: Это позволит вовремя выявить и приступить к лечению заболеваний.

Это позволит вовремя выявить и приступить к лечению заболеваний. Обеспечьте вашей собаке правильное питание: Выберите корм, богатый нутриентами и отвечающий потребностям стареющего животного.

Выберите корм, богатый нутриентами и отвечающий потребностям стареющего животного. Поддерживайте вашу собаку в активности: Физические нагрузки важны для здоровья суставов и мышц собаки.

Напомним, мы уже писали, можно ли разрешать собаке есть траву.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!