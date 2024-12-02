Как украсить елку на Новый Год-2025, чтобы всегда сопровождала удача

Фэншуй — древнее искусство создания гармоничного пространства, особенно актуальное накануне Нового года. Издание Новости.LIVE предлагает полезные советы по правильному расположению и украшению новогодней елки в соответствии с принципами этой древней практики.

Место расположения елки

Выбор места для новогодней елки имеет важное значение. Специалисты по фэншую рекомендуют размещать главное праздничное украшение у восточных или юго-восточных окон. Считается, что такое расположение способствует притоку положительной энергии в дом и обеспечивает счастье и удачу в следующем году.

Цветовая гамма и украшения

Эксперты советуют придерживаться определенной цветовой палитры при оформлении елки. Предпочтение отдается красному, золотому и зеленому цвету, который, по убеждению мастеров фэншую, приносит удачу и позитивные изменения в жизнь.

При выборе елочных украшений отдавайте предпочтение оригинальным формам: шарикам в виде монет, цветов или драконов. Главное правило – придерживаться рекомендованной цветовой гаммы.

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Правила размещения подарков

Важный момент – упаковка и расположение подарков под елкой. Специалисты советуют использовать золотые или красные упаковки, символизирующие богатство и благоприятные возможности. Подарки необходимо класть аккуратно и продуманно, не загромождая пространство вокруг елки.

Следуя этим бесхитростным правилам, вы создадите в своем доме атмосферу уюта, радости и ожидания чудес, которые непременно принесет грядущий год.

Напомним, какие блюда должны быть на столе в новогоднюю ночь, чтобы целый год вас сопровождала удача.

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