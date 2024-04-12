Как украсить пасху пасху: топ неординарных и стильных идей

Пасха – это не только день духовного обновления, но время семейных уютных вечеров и вкусных традиционных блюд. Среди них кулич занимает почетное место, становясь украшением праздничного стола.

Многие хозяйки ломают голову, как где украсить кулич. Каждой хочется чего-нибудь интересного и неординарного. Мы подскажем несколько вариантов декорирования пояса. Об этом пишет Информатор.

Читайте также: Хозяйке открыли секрет длительного хранения кулича свежим

Читайте также: Как разнообразить привычный декор и добавить пасхе оригинальности?

Очаровательные маршмеллоу:

Самый простой способ – покрыть кулич белковой глазурью и вместо традиционной посыпки использовать маленькие маршмеллоу. Разноцветные или однотонные, они подарят пасхе веселый и праздничный вид.

Итальянская изысканность:

Для настоящих гурманов предлагаем украсить кулич макарунами. Эти изысканные пирожные, изготовленные собственноручно или приобретенные в кондитерской, превратят ваш кулич в настоящее произведение искусства.

Сладкие сокровища:

Загляните в ваши запасы и найдите орехи, семена, сухофрукты, печенье – все, что вам нравится. Эти простые ингредиенты станут отличным дополнением к пасхальному декору.

Цветная феерия:

Устали от однообразной белой глазури? Добавьте воображение и с помощью пищевых красителей превратите кулич в веселую радугу! Разноцветные глазури можно дополнить посыпкой, кусочками шоколада или орехов.

Пряничные зайчики:

Любители пряников могут создать настоящих пасхальных зайчиков и украсить ими кулич. Этот оригинальный декор не только обрадует детей, но и придаст праздничной выпечке домашнего уюта.

Натуральные акценты:

Для поклонников натурального декора предлагаем использовать свежие ягоды или фрукты. Выложенные на глазури, они подарят пасхе не только изысканный вид, но и свежий аромат.

Яйцо как символ:

Не забудьте о декоре с яйцами! Это могут быть как несъедобные гнездышки, так и аппетитные шоколадные яйца, которые станут не только украшением, но и вкусным дополнением к куличу.

Напомним, мы уже писали, что нельзя делать во время выпечки кулича.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!