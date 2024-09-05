Как улучшить качество почвы после сбора урожая: огородники дали действенный совет

Горчица – это не только пряная специя, но и отличный сидерат, значительно улучшающий качество почвы. Это растение быстро растет, угнетает сорняки, обогащает землю питательными веществами и готовит ее к высадке новых культур. Об этом пишет ТСН.

Почему следует выбирать горчицу как сидерат?

За короткий период горчица образует мощную корневую систему, улучшающую структуру почвы. Горчица выделяет фитонциды, которые отпугивают многих вредителей, таких как крестоцветные блошки, проволочники и нематоды. Корни горчицы обогащают почву азотом, фосфором и калием, а зеленая масса – органическими веществами. Кроме того, корни растения разрыхляют почву, что улучшает аэрацию и водопроницаемость. Густая растительность горчицы защищает почву от выветривания и вымывания.

Когда и как сеять горчицу?

Горчицу можно сеять как весной, так и осенью. Для осеннего посева лучшее время – конец августа – начало сентября. Это дает растению достаточно времени для развития до наступления холодов. Обычно на 1 сотку используют 300–350 г семян. Семена углубляют в грунт на 1-1,5 см. Можно сеять рядами или рассеять семена по поверхности и загребть граблями. После посева почву необходимо регулярно поливать, особенно в сухую погоду.

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Как использовать горчицу в качестве сидерата?

Когда горчица достигнет высоты 20-30 см, ее скашивают и оставляют на мульчированной грядке. Через несколько дней скошенную массу закладывают в грунт с помощью культиватора или перекапывают. Можно бросить скошенную горчицу на грядке на зиму. За зиму она перепреет и станет дополнительным источником органических удобрений.

Важные нюансы:

Не рекомендуется сеять горчицу после других крестоцветных культур (капуста, редис, репа).

Перед посевом горчицы необходимо тщательно очистить участок от сорняков.

Если вы планируете выращивать бобовые культуры (горох, фасоль), горчицу как сидерат лучше не использовать, поскольку эти растения имеют общих вредителей.

Горчица – это универсальный и эффективный сидерат, который поможет улучшить качество почвы без использования химических удобрений. Регулярное использование горчицы в севообороте позволит получать обильные урожаи здоровых и вкусных овощей.

Напомним, мы уже писали, что лучше посадить на огороде после уборки картофеля, чтобы почва восстановилась.

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