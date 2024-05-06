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Как улучшить рост лука: огородники дали действенный совет

Цихоцкая Мария

Как улучшить рост лука: огородники дали действенный совет
Чтобы получить обильный урожай лука, важно знать, как правильно за ним ухаживать.

Лук – это не только незаменимый ингредиент многих блюд, но и полезное для здоровья растение. Чтобы получить обильный урожай лука, важно знать, как правильно за ним ухаживать.

Вот несколько советов от доктора сельскохозяйственных наук Оксаны Сергиенко, научного сотрудника Института овощеводства и бахчеводства Национальной академии аграрных наук Украины:

Предшественники:

  • Высаживайте лук на местах, где раньше росли огурцы, ранний картофель, бобовые, томаты, однолетние травы, морковь, свекла, кабачки, арбузы или тыквы.
  • Поворачивайте лук на тот же участок не раньше, чем через 3-4 года.

Подготовка почвы:

  • Перед высадкой лука внесите до 7 кг перегноя в 1 кв. м и 60 г нитроаммофоски на 1 кв. м.
  • Равномерно распределите удобрения по участку.
  • Перекопайте почву на глубину до 20 см.

Посадка:

  • Перед посадкой весной разрыхлите почву граблями или бороной.
  • Соблюдайте глубину заделки семян: для семян – до 3 см, для сеянки – до 5 см.

Институт овощеводства и бахчеводства:

  • Это главный научный центр в Украине, который проводит исследования в области овощеводства и бахчеводства.
  • Институт разрабатывает новые сорта и гибриды овощных и бахчевых культур, устойчивых к вредителям и болезням.
  • Специалисты института также предоставляют консультации по выращиванию овощей и бахчевых культур.

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Дополнительные советы:

  • За 5 дней до высадки переберите луковички, удалите сухие, гнилые и проросшие.
  • Прогрейте луковички в течение 12 часов при температуре 40 градусов для обеззараживания.
  • Если высаживаете семена, просушите его до сыпучего состояния и по возможности смешайте с порошком мела.
  • В течение вегетационного периода кормите лук жидкими удобрениями и стимуляторами.
  • Регулярно пропалывайте и разрыхляйте почву.
  • Защищайте посевы от вредителей и болезней.

Напомним, мы уже писали, что делать, чтобы лук не начал быстро гнить.

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