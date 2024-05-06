Как улучшить рост лука: огородники дали действенный совет

Лук – это не только незаменимый ингредиент многих блюд, но и полезное для здоровья растение. Чтобы получить обильный урожай лука, важно знать, как правильно за ним ухаживать.

Вот несколько советов от доктора сельскохозяйственных наук Оксаны Сергиенко, научного сотрудника Института овощеводства и бахчеводства Национальной академии аграрных наук Украины:

Предшественники:

Высаживайте лук на местах, где раньше росли огурцы, ранний картофель, бобовые, томаты, однолетние травы, морковь, свекла, кабачки, арбузы или тыквы.

Поворачивайте лук на тот же участок не раньше, чем через 3-4 года.

Подготовка почвы:

Перед высадкой лука внесите до 7 кг перегноя в 1 кв. м и 60 г нитроаммофоски на 1 кв. м.

Равномерно распределите удобрения по участку.

Перекопайте почву на глубину до 20 см.

Посадка:

Перед посадкой весной разрыхлите почву граблями или бороной.

Соблюдайте глубину заделки семян: для семян – до 3 см, для сеянки – до 5 см.

Институт овощеводства и бахчеводства:

Это главный научный центр в Украине, который проводит исследования в области овощеводства и бахчеводства.

Институт разрабатывает новые сорта и гибриды овощных и бахчевых культур, устойчивых к вредителям и болезням.

Специалисты института также предоставляют консультации по выращиванию овощей и бахчевых культур.

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Дополнительные советы:

За 5 дней до высадки переберите луковички, удалите сухие, гнилые и проросшие.

Прогрейте луковички в течение 12 часов при температуре 40 градусов для обеззараживания.

Если высаживаете семена, просушите его до сыпучего состояния и по возможности смешайте с порошком мела.

В течение вегетационного периода кормите лук жидкими удобрениями и стимуляторами.

Регулярно пропалывайте и разрыхляйте почву.

Защищайте посевы от вредителей и болезней.

Напомним, мы уже писали, что делать, чтобы лук не начал быстро гнить.

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