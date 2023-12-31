Как улучшить вкус и аромат кофе: лайфхак от бариста

Кофе – любимый напиток многих. Иногда она теряет свой вкус и запах из-за неправильных условий хранения. Чтобы спасти напиток, ТСН подготовил несколько полезных советов.

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Укройте кофе в темном месте. Солнечный свет также окисляет кофе, поэтому его следует хранить в месте, где нет прямого воздействия солнечных лучей.

Держите кофе подальше от продуктов с ярко выраженным запахом. Аромат этих продуктов может передаться кофе, сделав его менее ароматным.

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Если кофе уже потерял свой вкус, его можно попытаться спасти. Вот один из способов:

Добавьте в емкость с кофе несколько кусочков черного шоколада с содержанием какао более 70%. Темный шоколад содержит антиоксиданты, помогающие сохранить аромат кофе.

Эта манипуляция уже через два дня вернет кофе насыщенный аромат и придаст ему изысканный вкус.

Напомним, мы уже писали, какие продукты нельзя добавлять в кофе.

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