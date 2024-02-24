Как ускорить обмен веществ после 40: полезные советы для тех, кто не хочет набрать вес

После 40 лет у многих людей начинаются проблемы с набором избыточного веса. Причиной является замедление метаболизма – процесса превращения пищи и напитков в энергию.

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Однако эту проблему можно решить, следуя нескольким простым советам. Следует их постоянно придерживаться для получения результатов. Об этом пишет ТСН.

Почему замедляется обмен веществ

С возрастом все процессы в организме замедляются, в том числе метаболизм. Люди теряют мышечную массу и легче скапливают жир. Потому после 40 лет часто начинают набирать лишние килограммы.

Однако этого можно избежать, если вести правильный образ жизни – питаться сбалансированно, регулярно заниматься спортом и избегать стресса.

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Советы, как не набрать вес после 40:

Регулярные, но умеренные физические упражнения – зарядка, прогулки, кардио. Это поможет сжигать калории и увеличивать мышечную массу.

Полноценный завтрак с белками, клетчаткой и полезными жирами. Такой рацион заряжает энергией и улучшает метаболизм.

Уменьшение стресса с помощью медитаций, прогулок на природе и других успокаивающих занятий. Стресс замедляет обмен веществ.

Следуя этим несложным советам, вы сможете предотвратить проблему набора веса после 40 лет.

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