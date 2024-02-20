Как ускорить рост комнатных растений: поможет ингредиент, который есть в каждом доме
Чтобы радоваться красоте комнатных растений как можно дольше, их необходимо периодически подкармливать специальными удобрениями. Их можно приобрести в магазинах для садоводов или сделать собственноручно из подручных средств.
Ведь только полива недостаточно для активного роста и цветения. Одним из эффективных вариантов является домашнее удобрение из обычной соды. Об этом пишет Знай.юа.
Оно создаст благоприятные условия для растений и превратит подоконник в цветущий рай.
Приготовление
Нужно взять литровую банку воды комнатной температуры, щепотку соды, чайную ложку сахара и 2 капли уксуса. Смешать составляющие и бросить на 40-50 минут.
После настаивания раствором опрыскать растения с помощью пульверизатора. Такая подпитка освежит их и обеспечит всем необходимым для активного роста.
Читайте также: Забирать энергию – какие деревья нельзя сажать рядом с домом
Так что стоит попробовать это простое удобрение из соды для создания собственного домашнего сада. А цветы наградят роскошным цветением и несравнимой красотой.
Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения не следует держать дома.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!