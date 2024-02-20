Как ускорить рост комнатных растений: поможет ингредиент, который есть в каждом доме

Чтобы радоваться красоте комнатных растений как можно дольше, их необходимо периодически подкармливать специальными удобрениями. Их можно приобрести в магазинах для садоводов или сделать собственноручно из подручных средств.

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Ведь только полива недостаточно для активного роста и цветения. Одним из эффективных вариантов является домашнее удобрение из обычной соды. Об этом пишет Знай.юа.

Оно создаст благоприятные условия для растений и превратит подоконник в цветущий рай.

Приготовление

Нужно взять литровую банку воды комнатной температуры, щепотку соды, чайную ложку сахара и 2 капли уксуса. Смешать составляющие и бросить на 40-50 минут.

После настаивания раствором опрыскать растения с помощью пульверизатора. Такая подпитка освежит их и обеспечит всем необходимым для активного роста.

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Так что стоит попробовать это простое удобрение из соды для создания собственного домашнего сада. А цветы наградят роскошным цветением и несравнимой красотой.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения не следует держать дома.

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