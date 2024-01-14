Как уснуть за считанные минуты: 5 проверенных способов

Качественный сон важен для нашего физического и психического здоровья. В частности, хороший отдых улучшает не только ваше эмоциональное состояние в течение дня, но и производительность.

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О том, как улучшить сон, рассказало издание CNN. Эксперты привели четыре способа, которые помогут вам в этой нелегкой задаче.

Создайте график сна и соблюдайте его:

По словам клинического психолога и эксперта по сну Майкла Гранднера, регулярность является ключом к здоровому сну. Поэтому важно просыпаться в одно и то же время, даже в выходные.

"Мозгу нравится регулярность и предсказуемость", – сказал он.

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Избегайте определенной пищи и напитков перед сном:

Алкоголь может успокоить, но он удерживает человека на более легких стадиях сна. В то время как телу нужно пройти все три стадии сна, а именно легкий сон, фазу быстрого сна и глубокий сон.

Соблюдайте гигиену сна:

Эффективная гигиена сна включает устранение синего света (экран устройств), шума, поддержка релаксационных практик, а именно расслабляющих ванн и занятия йогой. Также важно, чтобы спальная комната была прохладной.

Сделайте спальню "священной":

Кровать должна быть предназначена только для сна и секса. Не работайте и не играйте с детьми в постели. Это нужно для того, чтобы ваш мозг ассоциировал кровать только со спокойствием и отдыхом.

Напомним, мы уже рассказывали, что иногда бывает тяжело уснуть из-за переживаний и проблем в личной или профессиональной жизни, поэтому утром люди бывают уставшие и непродуктивные. Мы подготовили несколько практических советов, которые помогут справиться с этой проблемой.

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