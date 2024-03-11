Как успокоить ребенка, когда он чего-то боится

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Родителям свойственно легкомысленное отношение к детским страхам. А ведь нетрудно вспомнить, с какой опаской в детстве мы передвигались по квартире после просмотра очередного ужастика. Но если триллеры лишь щекотали наши нервишки, то истинные детские страхи, имеющие реальную подоплеку, — вещь крайне серьезная и не терпит родительских отмашек. Постараемся разобраться, чего боятся дети и что с этим делать.

Польза страха

Да, некоторые детские страхи могут приносить пользу. В борьбе с ними у маленького человечка вырабатывается ряд полезных навыков — умение справляться с трудностями, преодолевать преграды, самообладание, переключение внимания. Важен не сам факт страха, а его объем и сила — сможет ли ребенок справиться с этой ношей и не нанесет ли она ему психическую травму?

Не всегда родители могут определить глубину этого состояния. Причины этому — недоверие ребенка, закрытость, недостаточно крепкая эмоциональная связь с родными.

В помощь родителям — психолог или психотерапевт. Применив техники поведенческой терапии страхов, специалист выявит основные индикаторы этого состояния, определит форму страха и составит план лечения.

Перед визитом к психологу нужно собрать как можно больше информации о том, что чувствует ваш ребенок. Постарайтесь ответить на эти вопросы:

Ребенок боится всего или чего-то ? Как проявляется страх — малыш замыкается в себе или, наоборот, начинается перевозбуждение. В какое время ребенок ощущает страх — ночью, днем или без привязки ко времени суток? Кто находится рядом, когда ребенок ощущает тревогу? Не было ли за несколько месяцев до появления страхов травмирующих факторов — потрясений, негативных событий?

Классификация детских страхов

Страх страху рознь — это мы уже выяснили. Теперь предлагаем рассмотреть классификацию страхов, чтобы понять типичные источники тревожного состояния у детей. Для начала рассмотрим два вида страхов, о которых впервые упомянул Зигмунд Фрейд:

<b>реальные</b> страхи (тогда, когда есть источник опасности);

<b>невротические</b> (когда опасность только лишь в голове).

Гарольд Ирвин Каплан — американский психотерапевт — дал схожую классификацию страхов: конструктивные и патологические. Общее между ними то, что страхи первого типа (реальные/конструктивные) возникают, чтобы спасти себя. Второй же тип действует на психику разрушающе.

Различают страхи по форме, которая может трансформироваться одна в другую:

Тревога и волнение. Когда ребенок чувствует напряженность, но объективных причин бояться или переживать за себя у него нет.

Когда ребенок чувствует напряженность, но объективных причин бояться или переживать за себя у него нет. Страх. Возникает при реальной или предполагаемой угрозе. Реакция на него может быть как пассивной (никак себя не проявлять), так и активной (убегать, кричать).

Возникает при реальной или предполагаемой угрозе. Реакция на него может быть как пассивной (никак себя не проявлять), так и активной (убегать, кричать). Ужас. То же, что и страх, но без активной формы. Ребенок в ужасе словно парализован — не может ни двигаться, ни говорить.

То же, что и страх, но без активной формы. Ребенок в ужасе словно парализован — не может ни двигаться, ни говорить. Паника. В этом состоянии ребенок теряет контроль над своими чувствами. Его поведение становится хаотичным, без осмысленности.

Интересную классификацию предлагает специалист по исследованию стресса Ю. В. Щербатых:

Природные. События, что зависят от стихий — цунами, землетрясения и пр. Сюда же можно отнести боязнь насекомых, животных. Социальные. Обоснованные страхи нападения, хулиганства, смерти родных. Внутренние. Страхи, которые всецело зависят от фантазии ребенка.

Классификация тревожных состояний поможет вам более точно понять, почему и чего ребенок боится. Далее необходимо выбрать тактику действий, чтобы не просто ситуативно успокоить, но и устранить фактор страха в будущем.

Как действовать родителям, если ребенок боится: 5 советов

Трудно найти универсальную тактику действий при детских страхах. Ведь как мы уже выяснили, они имеют разную природу, проявляются тоже по-разному. Действовать нужно сугубо от ситуации, но все же некий набор приемов знать не помешает.

Бояться — это нормально

Вы имеете право испугаться чего-то, правильно? Вот и ребенок имеет. Не стоит порицать:"Да что ты боишься спать в темноте, ты что, малявка?". Малыш имеет полное право бояться темноты, одиночества, закрытых дверей, маленьких помещений и кучи всего другого. Взрослые бережно хранят свои страхи и гордо именуют их фобиями, придумывают им чудные названия (например, гапотофобия — страх прикосновений или филофобия — боязнь влюбиться). А вот от детских страхов предпочитают отмахиваться или переводить в шутку.

Не стоит легкомысленно относиться к этому, даже если источник страха кажется вам нелепым. Отмахиваясь, вы оставляете ребенка один на один со своей проблемой. А кому нравится оставаться без помощи в сложной ситуации?

Доверительная беседа

В Древнем Риме была такая поговорка: доверие обязывает к доверию. Это значит, что если вы хотите, чтобы ребенок вам доверял — сделайте то же самое со своей стороны.

К примеру, вам нужно узнать, чего боится малыш, но он ни в какую не признается — расскажите что-то о себе. То, чего ребенок не знает, что-то сокровенное. Пусть он почувствует доверительный тон беседы и эмоционально раскроется в ответ. После разговора по душам подбодрите ребенка, скажите, что он молодец, и теперь вы вместе победите источник его страха. И никогда не рискуйте доверием — если вас попросили никому больше не говорить то, что вы узнали, так и сделайте.

Польза тактильных ощущений

Научно доказано, что во время объятий вырабатывается гормоны серотонин и окситоцин, которые улучшают настроение и помогают в борьбе с депрессией. Во время приступа страха, напротив, в организме активно вырабатываются кортизол и адреналин. Нейтрализуйте их "хорошими" гормонами — обнимите ребенка, успокойте, скажите, как сильно вы его любите и что рядом с вами он в полной безопасности. Объятия дадут ему на физическом уровне ощутить вашу заботу, снимут тревогу и напряжение.

Выражаем эмоции с помощью творчества

Есть даже отдельное направление в психотерапии — арт-терапия. В ее сути — лечение искусством, сочетание психологии и творчества. Это отличная возможность выразить свои эмоции, нарисовать страхи, визуализировав "врага", и в итоге победить его. С помощью техник арт-терапии развивается эмоциональный интеллект, ребенок лучше понимает других людей и себя самого, учится различать эмоции и правильно реагировать на них.

Иногда простой листок бумаги и карандаш может заменить беседу с самым именитым психологом. Дайте возможность ребенку нарисовать то, чего он так боится, а потом постарайтесь интерпретировать картинку. Если вы увидели в ней какие-то смешные черты, обратите на это внимание малыша. Посмейтесь вместе — это ослабит его страх.

Сказкотерапия

Избавить ребенка от страхов можно с помощью сказок. Особенно эффективно это в возрасте от 2 до 6 лет, когда сказка воспринимается детьми, как реальная история. Пусть героем станет сам малыш, а главным злодеем — источник его страхов. Например, если это паук, то можно придумать сказку про злого паучилу, который захватил в плен трех бабочек. Но доблестный герой пришел на помощь, разрубил паутину и спас насекомых.

Чем старше ребенок — тем более витиеватым может быть сюжет. Акцент можно немного сместить — главным героем будет не ребенок, а некий персонаж с суперспособностями, который спасет и поможет в любой ситуации. Проиграйте несколько типовых ситуаций из жизни малыша, пусть он увидит схожесть и поймет, что каждая из них решаема и совсем не страшная. А если понадобится помощь — всегда есть рядом супергерой (мама, папа, другие члены семьи).

Ситуаций, при которых ребенок чего-то боится, в жизни бывает очень много. Взрослея, он будет встречаться с новыми стрессовыми факторами — и каждый раз реагировать на них.

Не будьте пассивным наблюдателем этого процесса, находитесь рядом, предлагайте помощь и поддерживайте уверенность ребенка, что вы — его надежный тыл и защита. И тогда никакие страхи не станут преградой для его счастливой, полноценной жизни.