Как устранить неприятный запах от сидений в салоне авто: действенные способы
Автомобильные сиденья, особенно с текстильной обивкой, обладают свойством впитывать запахи из салона. Это может быть запах топлива, выхлопов, сигаретного дыма, домашних животных и т.д., который может превратиться в откровенную вонь.
К счастью, существует несколько способов убрать неприятный запах из автомобильных сидений. Оба способа эффективны, но у них есть свои преимущества и недостатки, пишет OBOZREVATEL.
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Кока-кола – это более агрессивное средство, которое может повредить обивку сидений, если использовать его слишком часто. Поэтому ее лучше использовать для разовой очистки, например, если в салоне появился сильный запах.
Уксус – это более щадящее средство, которое можно использовать чаще. Он не повредит обивку сидений и не оставит после себя разводов. Однако он может оставить легкий уксусный запах, который не всем может понравиться.
Выбор способа зависит от ваших индивидуальных потребностей и предпочтений.
Способ 1: Кока-кола
Для этого вам понадобится:
- 250 мл кока-колы
- Половина колпачка жидкого стирального средства или жидкости для мытья посуды
Инструкция:
- Перелейте кока-колу в бутылку с распылителем.
- Добавьте половину колпачка жидкого стирального средства или жидкости для мытья посуды.
- Тщательно перемешайте.
Спрей готов. Распылите его по всему салону, не промачивая поверхности. Спрей не оставит разводов и липкого налета и полностью устранит дурной запах.
Способ 2: Уксус
Еще один способ, который можно использовать – это уксус.
Инструкция:
- Утром после того, как вы приедете на работу, налить в открытую емкость чашку дистиллированного белого уксуса.
- Оставьте его стоять без крышки на весь рабочий день.
- Вечером проветрите авто.
Испарения уксуса помогут устранить все посторонние запахи из салона.
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